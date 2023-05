Unibail Rodamco Westfield : Réponses aux questions écrites des actionnaires 11/05/2023 | 09:57 Envoyer par e-mail :

émissions directes et indirectes de GES contribue-t-elle à votre objectif de décarbonation sur l'ensemble des scopes (pourcentage des émissions réduites grâce à l'action) ?

Dans le cadre de sa stratégie de développement durable Better Places 2030, le Groupe s'engage à réduire de 50 % en valeur absolue ses émissions de GES sur l'ensemble de sa chaîne de valeur entre 2015 et 2030. Cet objectif a été approuvé par l'initiative « Science Based Targets » (SBTi).

L'objectif de réduction des émissions carbone du Groupe entre 2015 et 2030 se divise en trois sous- objectifs complémentaires : Réduire les émissions liées à la construction de 35 % d'ici à 2030 ; Réduire les émissions liées à l'exploitation de 80 % d'ici à 2030 ; et Réduire les émissions liées aux transports de 40 % d'ici à 2030. Les principaux leviers pour atteindre l'objectif bas-carbone du Groupe en matière de construction (objectif 1) sont les suivants : Une approche « construction sobre » dès la conception, par la réduction des volumes de matériaux et par des choix de conception optimisés : structure, aménagements et équipements, façades, faux plafonds, réduction du nombre de places de parking, etc. ;

Le recours à de nouvelles solutions alternatives pour la construction et du choix de matériaux à faible émission de carbone : béton et ciment bas-carbone, bois, produits recyclés, etc., y compris le choix des fournisseurs ou la sélection de produits en fonction de la situation géographique des sites de fabrication ; et

bas-carbone, bois, produits recyclés, etc., y compris le choix des fournisseurs ou la sélection de produits en fonction de la situation géographique des sites de fabrication ; et Une politique de partenariats ciblés avec les entreprises de construction et les fabricants de matériaux de construction pour la mise en œuvre de solutions innovantes. Pour atteindre l'objectif ambitieux d'une réduction de 80 % d'émissions en exploitation entre 2015 et 2030 (objectif 2), il faut actionner deux leviers simultanément : Accroître l'efficacité énergétique des parties communes et privatives des actifs du Groupe. Le Groupe poursuit l'objectif d'améliorer de 30 % l'efficacité énergétique de ses actifs (en kWh/m²) entre 2015 et 2030. Pour atteindre cet objectif ambitieux, tous les actifs du Groupe ont établi un plan d'action d'efficacité énergétique ;

Opérer une transition rapide vers des énergies renouvelables. Unibail-Rodamco-Westfield s'engage à utiliser une électricité à 100 % issue de sources d'énergies renouvelables pour la consommation des parties communes de ses actifs et à encourager une transition équivalente pour la consommation d'électricité des parties privatives de ses locataires. Les émissions de gaz à effet de serre du Groupe résultant du transport des visiteurs ou des occupants sont considérablement supérieures à celles générées par l'exploitation des bâtiments. Elles représentent plus des trois quarts de l'empreinte carbone totale du Groupe. L'objectif de réduction de -40 % (objectif 3) est soutenu par la disponibilité et la promotion de solutions de mobilité durable pour les utilisateurs de nos actifs existants et de l'exigence, pour les nouveaux projets en cours, d'être associée à une bonne desserte par les transports publics. Globalement, le Groupe a comme ambition d'atteindre une part modale 1 automobile maximale (non électrique) de 50 % pour ses actifs existants ainsi que pour ses projets de développement. Tous les leviers associés à ces objectifs de réduction des émissions de GES ont été listés et quantifiés en termes d'impact sur les émissions, sur la base de scénarios externes de transition. Ce travail est actuellement en train d'être complété par un travail sur le chiffrage financier et les investissements requis. Quelle est la part des émissions négatives dans vos objectifs de décarbonation ? Les émissions négatives (ou puits de carbone) ne participent pas aux objectifs qu'URW s'est fixé sur la réduction de ses émissions carbone (Scopes 1, 2 et 3). Elles feront l'objet d'une comptabilité distincte de la réduction des émissions et ne pourront ainsi pas être utilisées pour atteindre les objectifs de réduction cités ci-dessus, comme le préconisent notamment les référentiels de la Science Based Initiative et de la Net Zero Initiative. Pourriez-vous associer un montant d'investissement nécessaire à chacune des actions déployées, liées à la réduction de vos émissions directes et indirectes, découlant de votre stratégie de décarbonation ?

Le Groupe intégrant les objectifs de développement durable de Better Places 2030, une partie des investissements nécessaire est déjà incluse dans les plans d'investissement actuels des actifs du Groupe. L'évaluation des montants nécessaires à l'atteinte des objectifs de réduction d'émissions de GES du Groupe à l'horizon 2030 est en cours, en y intégrant d'autres critères liés par exemple à l'alignement à la Taxonomie Européenne sur les critères de réduction de l'impact sur le changement climatique. Sur quel(s) scénario(s) de référence votre stratégie de décarbonation est-elle basée ? Est-elle alignée sur un scénario 1,5 °C ?

En 2020, tous les objectifs de réduction des émissions de GES du Groupe (excepté celui pour la construction, qui n'a pas été soumis) ont été approuvés par l'initiative « Science Based Targets » (SBTi) comme étant conformes aux niveaux requis pour atteindre les objectifs de l'Accord de Paris : Les objectifs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre résultant des activités du Groupe (Scopes 1 et 2) sont compatibles avec les réductions nécessaires pour maintenir le réchauffement

à 1,5 °C, l'objectif le plus ambitieux de l'Accord de Paris ; et

à 1,5 °C, l'objectif le plus ambitieux de l'Accord de Paris ; et Les objectifs relatifs aux émissions de la chaîne de valeur du Groupe (Scope 3) répondent aux critères du SBTi visant à fixer des objectifs ambitieux pour la chaîne de valeur. Les trajectoires de décarbonation du Groupe sont modélisées en utilisant les hypothèses externes de l'« Announced pledge scenario (APS) » (anciennement « Sustainable Development Scenario » développé par l'Agence International de l'Energie). 2. Avez-vous réalisé récemment un travail d'évaluation des impacts et de la dépendance (directs et indirects) de vos activités sur et envers la biodiversité ?

Dans le cadre de l'élaboration de sa stratégie relative à la préservation de la biodiversité, le Groupe a mené une étude sur ses dépendances et impacts (directs et indirects) aux services écosystémiques. Cette analyse a montré que le Groupe dépend des services écosystémiques pour l'attractivité de ses actifs (les visiteurs se sentent mieux dans des espaces végétalisés - concept de la biophilie) ainsi que pour la régulation du climat (les arbres refroidissent les espaces et limitent l'effet d'îlot de chaleur) et la fourniture de matériaux. Le sujet de la biodiversité représente ainsi plutôt une opportunité pour les actifs du Groupe, en leur permettant d'être des supports au développement de la biodiversité dans les zones urbaines denses dans lesquelles les actifs du Groupe sont implantés.

Le Groupe s'est doté d'une stratégie en matière de biodiversité visant à limiter ses impacts directs et indirects sur les principaux leviers de perte de biodiversité et d'améliorer la valeur écologique de ses actifs au travers de plans d'action spécifiques et a atteint ses objectifs en la matière en 2022 : 100 % de ses nouveaux projets de développement atteignent un gain net de biodiversité,

100 % de ses projets de développement mettent en place un plan d'action en matière de biodiversité, et URW - AGM 2023 - Questions écrites 100 % de ses actifs existants ayant un fort enjeu en matière de biodiversité ont un plan d'action associé. En 2021, les engagements d'URW en faveur de la biodiversité ont été reconnus comme SMART par le Comité de pilotage international multipartite Act4nature. Ce Comité rassemble les 14 organisations partenaires d'Act4nature international (réseaux d'entreprises, ONG environnementales et organismes scientifiques), les entreprises membres de l'Association Française des Entreprises pour l'Environnement (EpE) et les membres engagés des réseaux de financement. Si non, pourquoi ? Si oui, votre chiffrage de la dépendance (directe et indirecte) de vos activités envers la biodiversité (exprimé en pourcentage de chiffre d'affaires, revenu net bancaire...) a-t-il

évolué par rapport à l'année dernière ?

L'évaluation de la dépendance directe et indirecte du Groupe envers la biodiversité a été réalisé sans chercher à le chiffrer de manière financière. Sur la base de votre travail d'évaluation, quelles sont vos dépenses en faveur de la biodiversité

(protection, restauration...) ? Merci de nous communiquer un montant.

Les études préliminaires de la stratégie du Groupe pour la biodiversité ont montré que l'un des principaux moteurs de la perte de biodiversité est la modification de l'affectation des sols, selon le rapport de la

Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) de 2019 (l'artificialisation, la dégradation et de la fragmentation des terrains exploités dans le cadre de nouveaux projets). Dans le cadre de sa stratégie pour la biodiversité, Unibail- Rodamco-Westfield a décidé de s'engager à combattre ces impacts en visant un gain net de biodiversité après la construction par rapport au niveau antérieur dans tous les grands projets et intègre ainsi ces exigences dès la conception des projets. Les coûts sont ainsi intégrés dans les projets de développement.

Le Groupe adopte une approche pragmatique en matière de biodiversité pour ses actifs existants. Même si la forte densité des emplacements urbains de la plupart des actifs limite considérablement les possibilités d'amélioration de la biodiversité, le Groupe s'engage à maintenir et à développer la biodiversité locale sur ses sites. Cette approche se traduit dans la nouvelle stratégie pour la biodiversité par la mise en œuvre de plans d'action pour la biodiversité dans tous les actifs à forts enjeux de biodiversité (High Biodiversity Stakes, HBS). Tous les actifs situés dans un rayon d'1,5 km d'une zone protégée en Europe sont considérés comme HBS. Ces zones protégées de référence pour cette catégorisation sont les zones de protection de l'UICN (catégories de gestion I à VI) ainsi que les zones Bird Life International (zones clés pour la biodiversité, KBA). Conformément aux exigences relatives à la création des plans d'action pour la biodiversité dans les projets de développement, ces actifs existants font appel à un écologue qualifié pour évaluer la biodiversité sur le site et proposer un plan d'action adapté pour préserver et améliorer l'état de la nature locale. 3. Dans un contexte d'inflation, de crises géopolitiques ou encore de réchauffement climatique et de dégradation de la biodiversité, comment évaluez-vous les impacts financiers et économiques de la raréfaction ou des difficultés d'accès à vos ressources naturelles stratégiques sur vos modèles

économiques ?

Ces éléments sont évalués dans le cadre de la cartographie des risques du Groupe. Cette dernière intègre l'évaluation des impacts financiers et économiques en lien avec ces sujets. Cette cartographie est examinée et mise à jour, le cas échéant, de manière récurrente sous la supervision du Comité des Risques Groupe.

Compte tenu des développements en cours du conflit en Ukraine qui s'ajoutent à l'héritage percutant des confinements mondiaux COVID-19 et de la menace de récession imminente, URW continue de surveiller et d'anticiper l'évolution des impacts sur l'entreprise, en particulier en ce qui concerne la crise énergétique, l'inflation, les problèmes de chaîne d'approvisionnement et ses effets sur la consommation et l'impact financier, mais aussi la forte volatilité des marchés financiers. Une évolution négative pourrait avoir un effet significatif sur les activités commerciales du groupe, ses prévisions budgétaires et de résultats, ainsi que sur sa stratégie annoncée. URW - AGM 2023 - Questions écrites Unibail-Rodamco-Westfield a identifié et évalué ses principaux risques et opportunités en matière de développement durable et de climat dans une cartographie des risques dédiée, en utilisant la méthodologie d'évaluation des risques du groupe1. La criticité de chaque sous-risque identifié est évaluée sur la base du niveau d'impact qui se produirait en cas de réalisation sur trois types de conséquences (critère) ayant toutes des impacts stratégiques : l'impact financier et l'impact sur la réputation. Avez-vous évalué la hausse des coûts entrainée par ces difficultés (précisez l'évolution des coûts en pourcentage ou en valeur) ?

L'évaluation de la hausse des coûts entrainée par ces difficultés est évaluée et suivie à la fois dans le cadre de nos projets de développement et pour nos actifs existants.

Comme évoqué dans la méthodologie ci-dessus, l'impact financier est évalué sur la base de deux types d'indicateurs quantifiables : l'impact sur les profits et pertes (P&L), basé sur les métriques de revenus et de dépenses ;

l'impact sur la valeur des actifs . Quelles mesures avez-vous prises en conséquence pour diminuer vos consommations et circulariser votre modèle d'affaires (précisez la part des activités de l'entreprise concernées par ces solutions)

?

Les ressources naturelles stratégiques pour le Groupe sont l'énergie utilisées dans ses opérations ainsi que les matériaux de construction utilisés dans ses projets de développement.

Concernant l'énergie, la gestion du risque passe par le développement de la production d'origine renouvelable sur ses actifs, avec 17 MW de capacité installée à fin 2022, et la sécurisation de contrats d'approvisionnement en électricité d'origine renouvelable pour nos actifs, avec 100 % des approvisionnement en électricité du Groupe qui sont déjà d'origine renouvelable à fin 2021. Le Groupe a en effet pris des objectifs clairs dans le cadre de sa stratégie Better Places 2030 pour : Développer sa capacité de production d'énergie renouvelable en la multipliant par 5 par rapport à l'année de référence 2015 ;

S'approvisionner à 100 % en électricité d'origine renouvelable pour les consommations des parties communes et équipements communs de ses actifs, tout en encourageant la même transition pour l'électricité privative de ses preneurs (à travers la signature de baux verts notamment). Le Groupe a mis en place une politique de gestion de l'énergie qui prévoit la définition, pour chaque actif, d'un plan d'action de gestion énergétique qui fixe la trajectoire opérationnelle permettant d'atteindre l'objectif à horizon 2030 et identifie les leviers d'amélioration de l'efficacité énergétique au niveau de l'actif, leur budget associé, et le calendrier de leur mise en œuvre progressive. Ces plans d'actions sont mis à jour et revus annuellement par les équipes techniques de chaque actif, puis les investissements nécessaires sur les 5 prochaines années sont intégrés aux budgets à 5 ans de chaque actif. Ce processus permet d'assurer les investissements nécessaires chaque année à l'atteinte des objectifs pris par le Groupe. Depuis 2021, ces plans d'action énergie sont intégrés dans un outil informatique de suivi et de reporting permettant d'optimiser l'allocation des ressources et d'agréger les coûts d'investissements. En complément de cette vision de long-terme et dans le cadre de la crise énergétique de l'été 2022, le Groupe a annoncé une intensification de sa politique de réduction de consommation énergétique dans l'ensemble de ses centres commerciaux pour soutenir les efforts des gouvernements et du secteur privé pour faire face à la crise. URW s'est fixé en aout 2022 un objectif additionnel de réduire de -15 % son intensité énergétique en 2022 par rapport à 2019. Cela inclut une réduction de -20 % pour la France, ce qui va au-delà des attentes du gouvernement. Ainsi, outre le plan d'action énergétique à long terme, un plan d'urgence énergétique a été déployé au niveau de chaque actif et consolidé au niveau européen pour correspondre aux objectifs d'efficacité énergétique à court terme du Groupe. Une série d'actions a permis 1 Avec la particularité d'évaluer les risques bruts (avant la mise en œuvre de mesures correctives) et non les risques nets. URW - AGM 2023 - Questions écrites URW de dépasser cet objectif et d'atteindre -19,8 % 2 , soutenant ainsi les efforts des gouvernements et limitant l'impact des coûts de l'énergie pour ses locataires.

En 2022, URW a ainsi réduit de 14 % l'intensité énergétique de ses actifs par rapport à 2015 (143 kWh/m² en 2022 contre 167 kWh/m² en 2015) Concernant l'approvisionnement en matériaux de construction, le Groupe a adopté au travers de son « Sustainability Brief » deux approches complémentaires pour réduire son exposition aux risques : L'optimisation des quantités de matière mises en œuvre dans ses projets, en lien avec les objectifs d'économie circulaire pris par le Groupe et de réduction de l'empreinte carbone de ses activités de construction ;

La sélection des matériaux utilisés, en visant le développement de la mise en œuvre de matériaux biosourcés et par nature renouvelables, et en privilégiant des matériaux certifiés ou issus de sources certifiées (pax exemple : politique d'utilisation de bois provenant exclusivement de forêts certifiées et gérées de manière durable, avec une certification FSC ou PEFC, dans les projets de développement, d'extension et de rénovation, tant pour les travaux que pour la construction des structures). Social 4. Pourriez-vous préciser en quoi les critères E&S intégrés dans les politiques de rémunérations variables à court et long termes (si applicable) de vos dirigeant.e.s reflètent les enjeux E&S les plus matériels auxquels votre entreprise est confrontée ? Comment le Conseil s'assure-t-il de la réalisation des objectifs E&S, en particulier sur la base de quels critères quantitatifs ? Est-ce que le niveau d'exigence est réévalué systématiquement lorsque les taux d'atteinte sont élevés ? Pouvez-vous décrire de quelle manière la rémunération (bonus, long terme, intéressement, autre) de vos salarié.e.s (hors dirigeant.e.s) intègre des critères environnementaux et sociaux (E&S) ? Merci de préciser le nombre de salarié.e.s concerné.e.s et de détailler de la manière la plus précise possible les critères E&S et leur part dans la rémunération des salarié.e.s.

100 % des mandataires sociaux et membres du Comité Exécutif ont des critères environnementaux et sociaux dans leur rémunération variable annuelle (10 % du total) et long-terme (20 % du total à partir de 2022). Le Comité de la Gouvernance, des Nominations et des Rémunérations (CGNR) est en charge de décider les critères et pondérations de ces systèmes. Une délibération, au vu de nos critères E&S « Better Places 2030 » a eu lieu entre le CGNR, le Directoire et les équipes CSR afin de sélectionner les critères les plus alignés. Les critères retenus sont : Féminisation des instances dirigeantes : Court terme : % de femmes parmi les nouveaux entrants dans la population des Dirigeants du Groupe (top c.150) Long terme : % de femmes dans la population des Dirigeants

Réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, à court et à long terme. La fixation d'objectifs fait l'objet d'un processus rigoureux, basé sur un budget ambitieux, pour les incitatifs court terme, et sur la surperformance pour le long-terme : dépassement des fourchettes de 'guidance' de résultat par action, dépassement de l'indice de référence. Le Groupe s'est engagé à ce que 100 % des salariés aient des objectifs de développement durable individuels annuels à partir de 2020, afin de responsabiliser chacun d'eux à la réussite collective de l'ambition de développement durable. En 2022, 100 % des salariés du Groupe ont au moins un objectif de développement durable individuel qui a été intégré dans les objectifs déterminant leur Rémunération Variable Annuelle. Des initiatives et des objectifs pertinents en cohérence avec Better Places 2030 ont été identifiés en étroite collaboration avec chacun des différents départements représentés au sein du Groupe : Investissement, Développement, Finances, Opérations, Gestion technique, Marketing, Commercialisation, Juridique et Ressources Humaines. Une boîte à outils contenant des exemples clés 2 Périmètre européen (incluant le Royaume-Uni), de janvier à novembre 2022 par rapport à la même période en 2019, en kWh/m² à périmètre constant. URW - AGM 2023 - Questions écrites Attachments Original Link

