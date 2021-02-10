Unibail Rodamco Westfield : URW-Résultat net courant à 1,06 mds d'euros, ne fournit pas de prévisions

10 février (Reuters) - UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE
:
* REVENU NET DES LOYERS ANNUEL EUR 1,79 MDS
* RÉSULTAT NET COURANT ANNUEL EUR 1,06 MDS
* BÉNÉFICE PAR ACTION AJUSTÉ (AREPS) ANNUEL EUR 7,28, EN
BAISSE DE
-41,1% COMPARÉ À 2019
* A L'INTENTION D'ACHEVER LES 3,2 MILLIARDS D'EUROS DE
CESSIONS
RESTANTES EN EUROPE D'ICI LA FIN DE L'ANNÉE 2022
* METTRA EN UVRE EN 2021/2022 UN PROGRAMME VISANT À RÉDUIRE
CONSIDÉRABLEMENT SON EXPOSITION FINANCIÈRE AUX ÉTATS-UNIS
* FORTE POSITION DE LIQUIDITÉ DU GROUPE LUI PERMET DE
RÉALISER CES
CESSIONS DANS LE TEMPS ET DE MANIÈRE ORDONNÉE
* PREMIERS TRIMESTRES 2021: DES CONDITIONS DIFFICILES ENCORE
ATTENDUES AVEC DES RESTRICTIONS OPÉRATIONNELLES
* FIN D'ANNÉE 2021: DÉBUT DE REPRISE ATTENDU VARIANT SELON
LES
MARCHÉS, EN FONCTION DU TAUX D'INFECTION, DU DÉPLOIEMENT DE LA
VACCINATION ET DES PROGRAMMES DE RELANCE GOUVERNEMENTAUX
* AU 10 FÉVRIER, ENVIRON 52% DES CENTRES COMMERCIAUX DURW
ÉTAIENT
INTERDITS AU COMMERCE, À LEXCEPTION DES MAGASINS "ESSENTIELS"
* LES RÉSULTATS OPÉRATIONNELS CONTINUERONT DONC CLAIREMENT
D'ÊTRE
IMPACTÉS PAR LA PANDÉMIE EN 2021
* 11,4 MILLIARDS D'EUROS DE LIQUIDITÉS ET DE CRÉDIT
DISPONIBLES EN
FIN D'ANNÉE
* LES RÉSULTATS OPÉRATIONNELS CONTINUERONT À ÊTRE AFFECTÉS
PAR LA
PANDÉMIE EN 2021
* NE FOURNIT PAS ACTUELLEMENT DE PRÉVISIONS POUR 2021
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(Gdansk Newsroom)