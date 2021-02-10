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UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE

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Unibail Rodamco Westfield : URW-Résultat net courant à 1,06 mds d'euros, ne fournit pas de prévisions

10/02/2021 | 18:29
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10 février (Reuters) - UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE :

* REVENU NET DES LOYERS ANNUEL EUR 1,79 MDS

* RÉSULTAT NET COURANT ANNUEL EUR 1,06 MDS

* BÉNÉFICE PAR ACTION AJUSTÉ (AREPS) ANNUEL EUR 7,28, EN BAISSE DE -41,1% COMPARÉ À 2019

* A L'INTENTION D'ACHEVER LES 3,2 MILLIARDS D'EUROS DE CESSIONS RESTANTES EN EUROPE D'ICI LA FIN DE L'ANNÉE 2022

* METTRA EN UVRE EN 2021/2022 UN PROGRAMME VISANT À RÉDUIRE CONSIDÉRABLEMENT SON EXPOSITION FINANCIÈRE AUX ÉTATS-UNIS

* FORTE POSITION DE LIQUIDITÉ DU GROUPE LUI PERMET DE RÉALISER CES CESSIONS DANS LE TEMPS ET DE MANIÈRE ORDONNÉE

* PREMIERS TRIMESTRES 2021: DES CONDITIONS DIFFICILES ENCORE ATTENDUES AVEC DES RESTRICTIONS OPÉRATIONNELLES

* FIN D'ANNÉE 2021: DÉBUT DE REPRISE ATTENDU VARIANT SELON LES MARCHÉS, EN FONCTION DU TAUX D'INFECTION, DU DÉPLOIEMENT DE LA VACCINATION ET DES PROGRAMMES DE RELANCE GOUVERNEMENTAUX

* AU 10 FÉVRIER, ENVIRON 52% DES CENTRES COMMERCIAUX DURW ÉTAIENT INTERDITS AU COMMERCE, À LEXCEPTION DES MAGASINS "ESSENTIELS"

* LES RÉSULTATS OPÉRATIONNELS CONTINUERONT DONC CLAIREMENT D'ÊTRE IMPACTÉS PAR LA PANDÉMIE EN 2021

* 11,4 MILLIARDS D'EUROS DE LIQUIDITÉS ET DE CRÉDIT DISPONIBLES EN FIN D'ANNÉE

* LES RÉSULTATS OPÉRATIONNELS CONTINUERONT À ÊTRE AFFECTÉS PAR LA PANDÉMIE EN 2021

* NE FOURNIT PAS ACTUELLEMENT DE PRÉVISIONS POUR 2021 Texte original sur Eikon: Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2021
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CA 2020 2 471 M 2 998 M -
Résultat net 2020 -7 026 M -8 523 M -
Dette nette 2020 25 378 M 30 785 M -
PER 2020 -1,25x
Rendement 2020 5,64%
Capitalisation 8 710 M 10 533 M -
VE / CA 2020 13,8x
VE / CA 2021 12,7x
Nbr Employés 3 561
Flottant 85,9%
Graphique UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE
Durée : Période :
Unibail-Rodamco-Westfield SE : Graphique analyse technique Unibail-Rodamco-Westfield SE | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreHaussièreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ALLEGER
Nombre d'Analystes 19
Objectif de cours Moyen 56,09 €
Dernier Cours de Cloture 62,90 €
Ecart / Objectif Haut 135%
Ecart / Objectif Moyen -10,8%
Ecart / Objectif Bas -66,3%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Nom Titre
Jean-Marie Tritant Group Chief Executive & Operating Officer
Fabrice Mouchel Group Chief Financial Officer
Jean-Luc Neez Director-Finance
Léon Bressler Chairman-Supervisory Board
Olivier Bossard Chief Investment Officer
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE-2.60%10 533
EQUINIX, INC. (REIT)4.65%66 868
DIGITAL REALTY TRUST, INC.6.26%41 532
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC.-3.86%24 916
REALTY INCOME CORPORATION-0.69%23 052
SEGRO PLC2.20%15 907
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