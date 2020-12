Pour concrétiser son engagement en faveur de l'inclusion sociale, le centre Westfield London travaille main dans la main avec un groupe dédié (« Access Group ») constitué d'associations et de citoyens engagés. La campagne Sunflower permet notamment aux clients souffrant d'un handicap « invisible » de se faire connaitre grâce à un badge tournesol qui indique qu'elles peuvent avoir besoin d'assistance ou de plus de temps. Les prestataires du centre, ainsi que les employés des enseignes, sont formés à ce message et au comportement à adopter pour faciliter leur parcours client et rendre leur visite la plus agréable possible.

In the Paris region, Westfield Vélizy 2 has been working with local NGOs to improve accessibility in the centre and develop dedicated services for people with disabilities. This partnership led to the creation of a social inclusion committee, the installation of electric scooters for people with reduced mobility, and the launch of a partnership with a local social health-care institution to advance the employability of disabled people. The centre will also test a new service to evaluate its relevancy: one employee dedicated to welcome and accompany a disabled customer in the centre based on previous appointment.

Aux Etats-Unis aussi, les initiatives sont nombreuses et variées, avec notamment un module de e-learning dédié à l'inclusion et des sessions de sensibilisation collective, en parallèle de la mise en place d' « auto-audits » complets pour identifier les axes d'amélioration de l'expérience client de personnes en situation de handicap.

La Sté Unibail-Rodamco-Westfield SE a publié ce contenu, le 03 décembre 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le03 décembre 2020 10:40:05 UTC. Document originalhttps://www.urw.com/fr-fr/presse/actualités/unibail-rodamco-westfield-s-engage-pour-l-inclusion-des-personnes-en-situation-de-handicap Public permalinkhttp://www.publicnow.com/view/9C289621FC8DC6DE8DDEFD27B25C92AC5BA040F9

A l'initiative de l'ONU, la Journée internationale des personnes en situation de handicap est célébrée chaque année le 3 décembre à travers le monde. L'occasion de célébrer les changements opérés dans nos destinations pour améliorer l'expérience client de nos visiteurs en situation de handicap, pas seulement le 3 décembre, mais chaque jour de l'année.En creusant les inégalités préexistantes et révélant l'ampleur de l'exclusion, la crise mondiale liée à la COVID-19 montre combien l'inclusion du handicap est indispensable. Comme elles subissent de façon disproportionnée les incidences, directes ou indirectes, de la pandémie de COVID19, les personnes en situation de handicap comptent parmi les plus durement touchées par la crise actuelle.Aujourd'hui plus que jamais, nous avons à cœur de faire de nos centres des destinations accueillantes et adaptées à tous, en développant des infrastructures et des services adaptés aux personnes en situation de handicap. Cela comprend de multiples actions : de la collaboration avec des associations locales pour mener des audits d'accessibilité à la mise en place d'actions appropriées, comme par exemple l'installation de panneaux tactiles ou l'amélioration de la signalétique dans nos centres.En 2020, un module de formation dédié à l'inclusion sociale a été créé en partenariat avec une association française (ADAPEI) et partagé en langue locale dans l'ensemble de nos régions. Il vise à sensibiliser l'ensemble des employées travaillant au contact des visiteurs sur les différents type de handicaps (visuels, auditifs, mentaux, mobilité réduite), et le comportement à adopter pour dialoguer et se accompagner sans stigmatiser. Intégré dans notre programme « 4-star » pour l'ensemble de nos centres européens, il est composé d'une session de formation animée par une association partenaire et d'un format vidéo pour les nouveaux arrivants avec différentes mises en situation et un quizz.En ligne avec notre stratégie Better Places 2030, de nombreuses initiatives d'inclusion sont implémentées à travers nos régions :Ces initiatives à destination des personnes en situation de handicap illustrent l'engagement d'Unibail-Rodamco-Westfield dans la lutte contre l'exclusion, et notre volonté de contribuer de manière positive au bien-être de nos communautés. En tant qu'acteurs du changement, nous nous appuyons sur nos actifs et notre force collective pour sensibiliser, mobiliser et créer des espaces où chacun se sente respecté et intégré.