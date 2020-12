Unibail Rodamco Westfield : va céder pour 213 millions d'euros de bureaux à La Défense

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'exploitant de centres commerciaux Unibail-Rodamco-Westfield (URW) a annoncé lundi avoir conclu plusieurs accords avec des investisseurs institutionnels français en vue de la cession d'immeubles de bureaux situés dans le quartier d'affaires parisien de La Défense, pour un montant net de 213 millions d'euros.

Le montant de cette transaction, qui devrait intervenir au cours du premier trimestre de l'année prochaine, est supérieur à la dernière valeur comptable de ces actifs, a indiqué le groupe dans un communiqué.

Les immeubles Village 3, Village 4 et Village 6 concernés par l'opération à venir s'étendent sur une surface de 22.144 mètres carrés et sont principalement loués par l'opérateur de télécommunications Orange.

La cession de ces immeubles entre dans le cadre des 4 milliards d'euros de ventes d'actifs prévues d'ici la fin 2021 par le géant de l'immobilier commercial et de bureaux pour renforcer son bilan face aux répercussions de la crise sanitaire. Après la vente de ces actifs et de l'immeuble SHiFT, situé à Issy-Les-Moulineaux et dont l'accord de vente a été signé en octobre, URW aura réalisé pour environ 800 millions d'euros de cessions.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones

December 21, 2020