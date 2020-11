Unibail Rodamco Westfield : va emprunter 2 milliards d'euros sur le marché obligataire

LONDRES (Reuters) - Unibail-Rodamco-Westfield s'apprête à lever deux milliards d'euros de dette obligataire, a-t-on appris mercredi auprès d'un chef de file de l'opération, moins de trois semaines après l'échec du projet d'augmentation de capital de 3,5 milliards lancé par la direction.

Le groupe va émettre des obligations à six et 11 ans et le produit de ces emprunts sera consacré au remboursement de dettes à plus court terme, a précisé la banque.

Les actionnaires du géant des centres commerciaux ont rejeté au début du mois le projet d'appel au marché présenté en septembre par la direction dans le cadre d'un plan de renforcement du bilan prévoyant aussi des cessions d'actifs et une réduction des dividendes.

Ce plan s'est rapidement heurté à l'opposition d'actionnaires minoritaires emmenés par l'ex-PDG Léon Bressler et l'homme d'affaires Xavier Niel. Le conflit a conduit à l'annonce du prochain départ du président du directoire Christophe Cuvillier, tandis que Léon Bressler prenait la tête du conseil de surveillance.

(Abhinav Ramnarayan, version française Marc Angrand)