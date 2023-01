Unibail Rodamco Westfield : vend deux centres commerciaux américains pour 196 millions de dollars

Unibail-Rodamco-Westfield ("URW") a annoncé aujourd'hui qu'en date du vendredi 30 décembre 2022, elle a conclu la vente des centres commerciaux Westfield Trumbull, situé à Trumbull, Connecticut, et de Westfield South Shore, situé à Bay Shore, État de New York, à une société d'investissement en immobilier commercial.Le prix de vente brut combiné de ces actifs régionaux en propriété exclusive, qui s'élève à 196 millions de dollars, correspond à leur valeur marchande brute et reflète un rendement initial de 9,5 % sur le revenu net d'exploitation en place.Les deux actifs sont des propriétés classées B+2, Trumbull représentant 125 000 m² et 85 % de location, et South Shore 94 400 m² et 89 % de location.Avec cette transaction, URW a réalisé un produit total de 1,3 milliard de dollars à ce jour dans le cadre de la réduction radicale prévue de son exposition financière aux États-Unis, y compris les ventes précédemment annoncées de The Village, Westfield Santa Anita, la parcelle de développement Promenade et l'immeuble résidentiel Palisade, ainsi que le transfert de propriété de cinq autres propriétés régionales.