Unibail-Rodamco : en hausse avant son Investor Day

Le titre progresse de près de 1,5% avant la réunion mercredi pour son 1er Investor Day depuis la crise sanitaire au ' Mall of the Netherlands '



Oddo estime que URW présente un potentiel de hausse significatif et vise un objectif de cours de 85 E. L'analyse confirme son conseil Surperformance sur le titre.



Le management compte y présenter sa stratégie post covid sur son activité de centres commerciaux de destination.



' Nous le voyons ainsi revenir sur le développement de nouvelles enseignes et nouveaux concepts dans ses centres (ex : DNVB, enseignes durables et inclusives, Dining experience, divertissements -loisir comme le Youseum Instagram Museum) mais également sur la ' digitalisation ' de ses centres et la création d'expérience pour les consommateurs ' indique Oddo.



' Nous serons ainsi vigilants sur les conséquences de la crise ukrainienne sur les indicateurs avancés d'URW (i.e. fréquentation, CA commerçants, activité locative) mais également sur l'impact de la hausse des coûts de construction pour les futurs projets de développements ' rajoute Oddo.



' Une annonce significative en ce sens à l'Investor Day serait une surprise et à défaut, nous attendons à ce que cette journée apporte davantage de visibilité sur les perspectives de son activité récurrente en Europe ' indique le bureau d'analyses.



