Unibail-Rodamco : en retrait après ses résultats à neuf mois

02/11/2020 | 11:25

Unibail-Rodamco-Westfield recule de plus de 2%, après la publication par le groupe d'immobilier commercial de ses résultats à neuf mois, d'où ressort un BPA récurrent ajusté de 6,57 euros (-30,4% sur un an) après un impact de -2,42 euros lié à la Covid.



'Au final, le management table sur un BPA récurrent ajusté 2020 compris entre 7,20 et 7,80 euros après prise en compte des nouvelles mesures restrictives et en-dessous de nos attentes', souligne Oddo BHF.



'L'atterrissage opérationnel 2020 devrait être en-dessous de nos attentes avec une performance relativement solide en Europe continentale et largement plus affectée aux Etats-Unis et au RU pour des raisons structurelles et sanitaires', ajoute le bureau d'études.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.