Unibail-Rodamco : extension de son conseil d'administration

Unibail-Rodamco-Westfield annonce un Directoire élargi ainsi qu'une nouvelle organisation du Groupe.



URW annonce l'extension de son conseil d'administration à partir d'aujourd'hui. En plus de Jean-Marie Tritant, directeur général et président du conseil d'administration, et Fabrice Mouchel, directeur financier (CFO), le CA intégrera deux nouveaux membres.



Olivier Bossard, Chief Investment Officer (CIO), sera chargé de diriger le de réduire l'effort de désendettement par des cessions ainsi que de superviser la stratégie de création de valeur.



Astrid Panosyan, directrice des ressources (CRO), dirigera la transformation organisationnelle du groupe.



' Le nouveau conseil d'administration dirigera une URW plus décentralisée, avec des régions habilitées et une stratégie d'entreprise simplifiée ' indique la direction.



