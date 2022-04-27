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    URW   FR0013326246

UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE

(URW)
  Rapport
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Unibail enregistre une hausse du CA à 734,5 mlns au T1

27/04/2022 | 18:22
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27 avril (Reuters) - Unibail-Rodamco-Westfield SE:

* CHIFFRE D'AFFAIRES AU T1 (IFRS) EUR 734,5 MLNS CONTRE EUR 539,4 MLNS IL Y A UN AN

* REVENUS LOCATIFS BRUTS AU T1 (IFRS) EUR 540,0 MLNS CONTRE EUR 388,0 MLNS IL Y A UN AN

* LES PARTENARIATS COMMERCIAUX SONT PASSÉS DE EUR 10,8 MLNS AU T1 2021 À EUR 25,5 MLNS AU T1 2022

* AU PREMIER TRIMESTRE 2022, NOUS AVONS SIGNÉ PLUS DE CONTRATS QU'AU PREMIER TRIMESTRE 2019, RÉALISANT UNE AUGMENTATION DE +6%-CEO

* ACTIVITÉ LOCATIVE SOUTENUE AVEC 521 TRANSACTIONS SIGNÉES AU T1, EN HAUSSE DE 4% PAR RAPPORT À 2019 ; LA PROPORTION DE TRANSACTIONS À LONG TERME A AUGMENTÉ À 60%

* LE RECOUVREMENT DES LOYERS ATTEINT 93% POUR LE GROUPE AU T1, ET DEVRAIT CONTINUER À S'AMÉLIORER À MESURE QUE LES CONDITIONS D'EXPLOITATION SE NORMALISENT

* PERSPECTIVES: LE GROUPE CONFIRME SES PRÉVISIONS AREPS POUR 2022 DE 8,20 À 8,40 EUROS PAR ACTION

* PERSPECTIVES: LE GROUPE CONTINUE À SURVEILLER DE PRÈS L'IMPACT POTENTIEL DE LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET GÉOPOLITIQUE GÉNÉRALE SUR SES MARCHÉS Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2022
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Données financières
CA 2022 2 479 M 2 641 M -
Résultat net 2022 -1 294 M -1 379 M -
Dette nette 2022 21 570 M 22 986 M -
PER 2022 -7,59x
Rendement 2022 -
Capitalisation 9 840 M 10 486 M -
VE / CA 2022 12,7x
VE / CA 2023 13,6x
Nbr Employés 2 724
Flottant 82,3%
Graphique UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE
Durée : Période :
Unibail-Rodamco-Westfield SE : Graphique analyse technique Unibail-Rodamco-Westfield SE | Zone bourse
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Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreNeutreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
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Nombre d'Analystes 16
Dernier Cours de Clôture 70,97 €
Objectif de cours Moyen 67,44 €
Ecart / Objectif Moyen -4,98%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Jean-Marie Tritant Group Chief Executive Officer
Fabrice Mouchel Group Chief Financial Officer
Jean-Luc Neez Finance Director
Léon Bressler Chairman-Supervisory Board
Olivier Bossard Chief Investment Officer
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE15.17%10 486
EQUINIX, INC.-12.60%67 285
REALTY INCOME CORPORATION0.47%43 007
DIGITAL REALTY TRUST, INC.-15.41%42 589
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC.-14.51%31 109
SEGRO PLC-5.26%20 657