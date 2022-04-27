Unibail enregistre une hausse du CA à 734,5 mlns au T1

27 avril (Reuters) - Unibail-Rodamco-Westfield SE:
* CHIFFRE D'AFFAIRES AU T1 (IFRS) EUR 734,5 MLNS CONTRE EUR
539,4
MLNS IL Y A UN AN
* REVENUS LOCATIFS BRUTS AU T1 (IFRS) EUR 540,0 MLNS CONTRE
EUR
388,0 MLNS IL Y A UN AN
* LES PARTENARIATS COMMERCIAUX SONT PASSÉS DE EUR 10,8 MLNS
AU T1
2021 À EUR 25,5 MLNS AU T1 2022
* AU PREMIER TRIMESTRE 2022, NOUS AVONS SIGNÉ PLUS DE
CONTRATS
QU'AU PREMIER TRIMESTRE 2019, RÉALISANT UNE AUGMENTATION DE
+6%-CEO
* ACTIVITÉ LOCATIVE SOUTENUE AVEC 521 TRANSACTIONS SIGNÉES
AU T1,
EN HAUSSE DE 4% PAR RAPPORT À 2019 ; LA PROPORTION DE
TRANSACTIONS À LONG TERME A AUGMENTÉ À 60%
* LE RECOUVREMENT DES LOYERS ATTEINT 93% POUR LE GROUPE AU
T1, ET
DEVRAIT CONTINUER À S'AMÉLIORER À MESURE QUE LES CONDITIONS
D'EXPLOITATION SE NORMALISENT
* PERSPECTIVES: LE GROUPE CONFIRME SES PRÉVISIONS AREPS POUR
2022
DE 8,20 À 8,40 EUROS PAR ACTION
* PERSPECTIVES: LE GROUPE CONTINUE À SURVEILLER DE PRÈS
L'IMPACT
POTENTIEL DE LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET GÉOPOLITIQUE GÉNÉRALE
SUR SES MARCHÉS
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(Gdansk Newsroom)