Unibail, propriétaire de Westfield, confirme la reprise et relève à nouveau ses prévisions.

Le groupe, qui compte parmi ses actifs le Forum des Halles à Paris et La Vaguada à Madrid, vise désormais un bénéfice récurrent ajusté par action d'au moins 9,10 euros (9,16 $) pour l'ensemble de l'année, par rapport à sa prévision révisée à la hausse en juillet d'au moins 8,90 euros.

La société cotée à Amsterdam a déclaré que son solide troisième trimestre a confirmé la tendance positive observée au premier semestre de l'année. Elle a ajouté qu'elle ne suppose aucune perturbation majeure de l'environnement macroéconomique, ni aucune restriction liée à COVID-19 ou à l'énergie dans ses perspectives.

Les propriétaires de centres commerciaux ont constaté un retour à des tendances d'achat plus normales, la fréquentation et la perception des loyers ayant rebondi cette année après deux années de restrictions ponctuelles visant à enrayer la propagation du coronavirus.

"En raison de visites plus productives, les ventes continuent de dépasser la fréquentation", a déclaré la société. Les ventes totales des locataires ont atteint 103 % des niveaux de 2019 au troisième trimestre, tandis que la fréquentation dans ses plus de 80 centres commerciaux en Europe et aux États-Unis a atteint 91 % des niveaux pré-pandémie.

Unibail, qui a vendu des actifs pour réduire sa dette, a reporté l'achèvement de son programme de cession européen à 2023 en raison des conditions actuelles du marché. Elle avait précédemment déclaré que le plan de cession de 4 milliards d'euros, dont 80 % ont déjà été réalisés, serait achevé d'ici fin 2022.

Le total des revenus locatifs bruts a augmenté de 23% à 1,66 milliard d'euros pour les neuf mois au 30 septembre, grâce à une forte activité de location, à l'indexation et à la hausse des loyers basés sur les ventes, aux partenariats commerciaux et aux revenus de stationnement dans ses centres commerciaux.

Son rival français, Klepierre, a affiché la semaine dernière une augmentation des revenus et de la fréquentation, les tendances du commerce de détail se normalisant.

(1 $ = 0,9930 euros)