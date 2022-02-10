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Unibail signe un accord pour la vente d'une participation de 45% dans Westfield Carré Sénart

10/02/2022 | 07:19
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10 février (Reuters) - Unibail-Rodamco-Westfield SE :

* ANNONCE UN ACCORD AVEC SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ASSURANCES ET BNP PARIBAS CARDIF POUR LA VENTE D'UNE PARTICIPATION DE 45% DANS LE CENTRE COMMERCIAL WESTFIELD CARRÉ SÉNART

* ANNONCE LA CONCLUSION D'UN CONTRAT DE COENTREPRISE ET DE GESTION À LONG TERME

* DANS LE CADRE DE LA TRANSACTION, UN CONSORTIUM DE BANQUES A SOUSCRIT UN FINANCEMENT GARANTI D'UN MONTANT MAXIMAL DE 310 MILLIONS D'EUROS POUR L'ENTREPRISE COMMUNE

* LE PRIX D'OFFRE IMPLICITE À 100% EST EN LIGNE AVEC LA DERNIÈRE VALEUR D'ÉVALUATION D'ENVIRON 1 MILLIARD D'EUROS

* LA RÉDUCTION DE LA DETTE NETTE IFRS DEVRAIT S'ÉLEVER À 280 MILLIONS D'EUROS

* LA TRANSACTION DEVRAIT ÊTRE CONCLUE AU PREMIER TRIMESTRE 2022

* URW A ACCORDÉ AUX INVESTISSEURS UNE GARANTIE LOCATIVE D'UN MONTANT MAXIMAL DE 13,5 MILLIONS D'EUROS POUR UNE DURÉE MAXIMALE DE TROIS ANS

* AU MOMENT DE LA CLÔTURE, URW AURA RÉALISÉ 2,5 MILLIARDS D'EUROS SUR LES 4 MILLIARDS D'EUROS PRÉVUS DANS LE CADRE DE SON PROGRAMME DE CESSION EUROPÉEN Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2022
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Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
BNP PARIBAS 1.08%66.71 Cours en temps réel.9.77%
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 1.51%35.625 Cours en temps réel.17.94%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 4.91%66.63 Cours en temps réel.8.13%
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CA 2021 2 305 M 2 636 M -
Résultat net 2021 -2 305 M -2 636 M -
Dette nette 2021 24 585 M 28 116 M -
PER 2021 -4,32x
Rendement 2021 -
Capitalisation 9 235 M 10 561 M -
VE / CA 2021 14,7x
VE / CA 2022 12,9x
Nbr Employés 3 049
Flottant -
Graphique UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE
Durée : Période :
Unibail-Rodamco-Westfield SE : Graphique analyse technique Unibail-Rodamco-Westfield SE | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreNeutreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne CONSERVER
Nombre d'Analystes 17
Dernier Cours de Cloture 66,63 €
Objectif de cours Moyen 63,81 €
Ecart / Objectif Moyen -4,23%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Jean-Marie Tritant Group Chief Executive Officer
Fabrice Mouchel Group Chief Financial Officer
Jean-Luc Neez Finance Director
Léon Bressler Chairman-Supervisory Board
Olivier Bossard Chief Investment Officer
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE8.13%10 561
EQUINIX, INC.-15.04%62 175
DIGITAL REALTY TRUST, INC.-18.82%40 746
REALTY INCOME CORPORATION-4.23%38 221
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC.-16.15%29 901
SEGRO PLC-10.09%20 675