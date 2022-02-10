Unibail signe un accord pour la vente d'une participation de 45% dans Westfield Carré Sénart

10 février (Reuters) - Unibail-Rodamco-Westfield SE
:
* ANNONCE UN ACCORD AVEC SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ASSURANCES ET BNP
PARIBAS CARDIF POUR LA VENTE D'UNE PARTICIPATION DE 45% DANS LE
CENTRE COMMERCIAL WESTFIELD CARRÉ SÉNART
* ANNONCE LA CONCLUSION D'UN CONTRAT DE COENTREPRISE ET DE
GESTION
À LONG TERME
* DANS LE CADRE DE LA TRANSACTION, UN CONSORTIUM DE BANQUES
A
SOUSCRIT UN FINANCEMENT GARANTI D'UN MONTANT MAXIMAL DE 310
MILLIONS D'EUROS POUR L'ENTREPRISE COMMUNE
* LE PRIX D'OFFRE IMPLICITE À 100% EST EN LIGNE AVEC LA
DERNIÈRE
VALEUR D'ÉVALUATION D'ENVIRON 1 MILLIARD D'EUROS
* LA RÉDUCTION DE LA DETTE NETTE IFRS DEVRAIT S'ÉLEVER À 280
MILLIONS D'EUROS
* LA TRANSACTION DEVRAIT ÊTRE CONCLUE AU PREMIER TRIMESTRE
2022
* URW A ACCORDÉ AUX INVESTISSEURS UNE GARANTIE LOCATIVE D'UN
MONTANT MAXIMAL DE 13,5 MILLIONS D'EUROS POUR UNE DURÉE MAXIMALE
DE TROIS ANS
* AU MOMENT DE LA CLÔTURE, URW AURA RÉALISÉ 2,5 MILLIARDS
D'EUROS
SUR LES 4 MILLIARDS D'EUROS PRÉVUS DANS LE CADRE DE SON
PROGRAMME DE CESSION EUROPÉEN
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(Gdansk Newsroom)