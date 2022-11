Britannia Industries et le fromager français Bel co-investissent

dans une joint-venture en Inde

Delhi, Suresnes, le 29 novembre 2022 : Britannia Industries Ltd. (BIL), le leader indien de l'agroalimentaire et Bel, le célèbre fromager français et acteur majeur du snacking sain, annoncent aujourd'hui la signature d'un accord pour créer une joint-venture afin d'offrir aux consommateurs indiens une gamme de produits fromagers de renommée mondiale, nutritifs, délicieux et accessibles. Bel prendra une participation de 49 % dans BDPL (Britannia Dairy Private Limited), filiale à 100 % de Britannia. L'entité sera ensuite rebaptisée « Britannia Bel Foods Private Limited ».

En unissant leurs forces à travers la JV, le Groupe Bel et Britannia créeront les meilleures conditions pour accélérer le développement du marché naissant du fromage en Inde grâce à la complémentarité stratégique des deux sociétés. Britannia Industries détiendra 51 % des parts de la joint-venture, tandis que le Groupe Bel en détiendra 49 %.

À propos de Britannia Industries Ltd.

Britannia est une entreprise centenaire, leader du marché de la boulangerie en Inde, avec un chiffre d'affaires annuel de 140 milliards de roupies. L'entreprise est présente dans deux grandes catégories de collations : la boulangerie et les produits laitiers, avec des marques réputées et emblématiques telles que Good Day, Marie Gold, Milk Bikis et Nutrichoice. Les produits Britannia sont disponibles dans environ 80 pays. La société fabrique ses produits dans près de 100 usines, qui sont disponibles dans plus de 6 millions de points de vente pour atteindre 180 millions de foyers dans le pays. La vision de l'entreprise est de devenir une entreprise mondiale de produits alimentaires complets et de ravir les consommateurs avec des collations et des boissons délicieuses, nutritives et saines tout au long de la journée.

A propos d’ Unibel

Unibel, entreprise patrimoniale, est la société holding animatrice du Groupe Bel, un des leaders mondiaux du secteur des fromages de marque et un acteur majeur sur le segment du snacking sain. Son portefeuille de produits différenciés et d’envergure internationale tels que La Vache qui rit®, Kiri®, Babybel®, Boursin®, Nurishh®, Pom’Potes® ou GoGo squeeZ®, ainsi qu’une vingtaine d’autres marques locales, lui ont permis de réaliser en 2021 un chiffre d’affaires de 3,38 milliards d’euros.



11 800 collaborateurs répartis dans une quarantaine de filiales dans le monde contribuent à déployer la mission du Groupe : offrir une alimentation plus saine et responsable pour tous. Ses produits sont élaborés dans 29 sites de production et distribués dans près de 120 pays.

http://www.unibel.fr.

