Le groupe Bel opte pour une ligne de crédit indexée sur des critères RSE renforcés

Bel a annoncé ce jour avoir conclu le 1er septembre 2022 le refinancement de sa convention de crédit renouvelable multidevises pour un montant de 550 millions d'euros, en introduisant à nouveau des critères à impact environnemental et social. Cette ligne est constituée par un syndicat de 11 banques ou groupes de banques, qui confirment une nouvelle fois leur confiance dans les engagements du Groupe Bel.



La ligne de crédit à impact environnemental et social, accordée au groupe pour une durée de cinq ans, avec deux années d'extension possible (5 ans + 1 an + 1 an), repose sur l'atteinte de trois objectifs : réduire ses émissions de gaz à effet de serre Scope 1 et 2, dans le cadre de son engagement global Sciences Based Targets +1,5°C ; développer des diagnostics carbone et plans d'actions auprès des producteurs de lait et contribuer à une alimentation plus saine sur ses marques cœur à destination des enfants et familles.



Ce cadre offre désormais à Bel la possibilité de structurer sous format Sustainability-Linked l'ensemble de ses financements. Ce type de financement correspond à tous types d'instruments dont les caractéristiques financières varient selon l'atteinte des objectifs de développement durable en matière Environnementale, Sociale et de Gouvernance d'entreprise retenus pour l'instrument.



Les futures opérations de financement pourront donc être indexées sur les objectifs de développement durable du groupe Bel. Ce cadre a été évalué de manière indépendante par Moody's ESG Solutions et a bénéficié d'une opinion positive attestant de l'ambition des objectifs fixés.