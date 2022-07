Unibel : Bel et Polmlek annoncent qu'ils ont signé un accord

Suresnes & Pułtusk, le 13 juillet 2022 – 18H00

Bel et Polmlek annoncent qu’ils ont signé un accord pour vendre la participation de Bel dans la société marocaine Safilait

ainsi que la ferme Tarmast qui approvisionne Safilait.

Bel est un leader sur le marché marocain où le Groupe est présent depuis cinq décennies et où il dispose de marques et de positions fortes (dont La Vache qui rit®, les Enfants®, et Kiri®). Le Maroc est un marché clé pour Bel, dans lequel le groupe a augmenté ses investissements et continuera à investir, notamment dans son usine de Tanger.

En 2015, le groupe avait élargi son offre au Maroc en acquérant Safilait, une entreprise laitière spécialisée dans la transformation, le conditionnement et la vente de lait frais, de lait UHT et de produits laitiers frais. Depuis, le Groupe Bel a accompagné Safilait dans le développement de ses produits et de ses activités - dont des marques locales bien connues comme Jibal®, et a continué d’investir dans le site de production marocain de l’entreprise. Safilait constitue aujourd’hui le troisième acteur laitier local. Compte tenu de son ambition internationale et de sa forte expertise dans le segment des produits laitiers frais, Polmlek sera mobilisé pour poursuivre le développement et la croissance de Safilait réalisés sous l’égide de Bel.

Bel s’engage à assurer une transition fluide et veillera à une reprise harmonieuse par Polmlek pour toutes les parties prenantes impliquées, notamment par le maintien des synergies commerciales et des projets transversaux. Le maintien des marques connues de Safilait, telles que Jibal®, et la proximité locale, sont un élément essentiel de cette opération.

La transaction sera effective après l’approbation des autorités réglementaires et de la concurrence. Elle devrait être finalisée au cours du second semestre 2022.

Le directeur général des Fromageries Bel Maroc, Chakib Seddiki, a déclaré : « Ce projet s’inscrit dans le cadre de notre stratégie : consolider nos activités historiques sur ce marché local majeur en nous recentrant sur nos marques fromagères historiques, tout en offrant à Safilait la possibilité d'écrire un nouveau chapitre de son histoire aux côtés d'un acteur, Polmlek, qui est un spécialiste du lait et des produits laitiers, et qui a de fortes ambitions au Maroc. »

Cécile Béliot, directrice générale du Groupe Bel, a déclaré : « Nous sommes engagés au Maroc depuis les années 1970 et nous continuerons à y investir pour consolider la position de nos marques historiques dans le pays. Depuis 2015, Safilait, grâce à la forte expertise et à la mobilisation des équipes, a consolidé sa position d'acteur laitier majeur au Maroc, que Polmlek a l’ambition de renforcer. »

Le PDG de Polmlek a déclaré : « La transaction permettra à Polmlek International de mettre en œuvre un plan à long terme d'expansion à l'étranger en établissant une empreinte sur le marché marocain, avec une marque bien établie, une base d'actifs solides et une équipe de gestion expérimentée. »

A propos de Unibel

Unibel, entreprise patrimoniale, est la société holding animatrice du Groupe Bel, un des leaders mondiaux du secteur des fromages de marque et un acteur majeur sur le segment du snacking sain. Son portefeuille de produits différenciés et d’envergure internationale tels que La Vache qui rit®, Kiri®,

Babybel®, Boursin®, Nurishh®, Pom’Potes® ou GoGo squeeZ®, ainsi qu’une vingtaine d’autres marques locales, lui ont permis de réaliser en 2021 un chiffre d’affaires de 3,38 milliards d’euros.



11 800 collaborateurs répartis dans une quarantaine de filiales dans le monde contribuent à déployer la mission du Groupe : offrir une alimentation plus saine et responsable pour tous. Ses produits sont élaborés dans 29 sites de production et distribués dans près de 120 pays.

http://www.unibel.fr .

A propos de Safilait

Safilait, créée en 2006, est devenue le troisième acteur laitier du Maroc avec sa marque Jibal®. En 2021, l'entreprise employait près de 1 500 personnes. Son site de production est situé dans la région de Fkih Ben Saleh au Maroc.

A propos de Polmlek

Polmlek est un acteur majeur du marché laitier polonais et le plus grand groupe laitier privé de Pologne. La société, fondée en 1994, exploite actuellement 13 usines laitières spécialisées dans toute la Pologne.

Polmlek produit une large gamme de poudres de lait, de fromages et est le plus grand producteur de poudres WPC en Europe centrale et orientale. Depuis 2015, le groupe compte également une division Jus de fruits (Fortuna® Juices).

Le chiffre d'affaires du groupe devrait atteindre 2 milliards d'euros en 2022, avec un effectif total de 4 000 personnes.

