Unibel : CP Assemblée générale du 12 mai 2022

Suresnes, le 13 mai 2022 à 8h45

UNIBEL

Compte-rendu de l’Assemblée Générale 2022

Des fondations solides pour mener à bien le projet stratégique

L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de la société Unibel (la « Société »), réunie le 12 mai 2022 sous la présidence de Monsieur Florian Sauvin, Président du Conseil de surveillance, a approuvé l’ensemble des résolutions soumises à son vote.

Les actionnaires ont notamment approuvé les comptes annuels et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2021 et la distribution d’un dividende brut de 9,10 € par action.

L’Assemblée Générale a approuvé les nominations de Madame Marine Fiévet, Madame Cécile Tandeau de Marsac et Monsieur Thierry Billot en qualité de membres du Conseil de surveillance, pour une durée de trois exercices, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale tenue dans l’année 2025 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. Cette Assemblée a également approuvé le renouvellement des mandats de Madame Valentine Fiévet et de Monsieur Laurent Fiévet pour la même durée.

Le résultat des votes des résolutions de l’Assemblée Générale sera disponible sur le site Internet de la Société ( http://www.unibel.fr . ).

Le Conseil de surveillance réuni le même jour a désigné Messieurs Thierry Billot, Pascal Viénot, Florian Sauvin et Mesdames Joelle Pacteau et Valentine Fiévet comme membres du Comité d’audit. Monsieur Thierry Billot en assurera la Présidence. Le Conseil de surveillance a en outre nommé Madame Joëlle Pacteau, Madame Cécile Tandeau de Marsac et Monsieur Thierry Billot membres du Comité des nominations et des rémunérations. Madame Joëlle Pacteau continuera de présider ce Comité.

Florian Sauvin, Président du Conseil de surveillance et les actionnaires ont confirmé la poursuite de la stratégie du Groupe pour créer un nouveau modèle alimentaire durable et responsable et l’ambition du Groupe de devenir la référence du snacking sain.

A propos de Unibel

Unibel, entreprise patrimoniale, est la société holding animatrice du Groupe Bel, un des leaders mondiaux du secteur des fromages de marque et un acteur majeur sur le segment du snacking sain. Son portefeuille de produits différenciés et d’envergure internationale tels que La Vache qui rit®, Kiri®, Babybel®, Boursin®, Nurishh®, Pom’Potes® ou GoGo squeeZ®, ainsi qu’une vingtaine d’autres marques locales, lui ont permis de réaliser en 2021 un chiffre d’affaires de 3,38 milliards d’euros.



11 800 collaborateurs répartis dans une quarantaine de filiales dans le monde contribuent à déployer la mission du Groupe : offrir une alimentation plus saine et responsable pour tous. Ses produits sont élaborés dans 29 sites de production et distribués dans près de 120 pays.

http://www.unibel.fr .

