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Unibel : Document AMF CP. 2023DD900746

18/05/2023 | 18:19
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2023DD900746

17 mai 2023

FR0000054215 - DD156676

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Marion Sauvin, Membre du conseil de surveillance

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : UNIBEL

LEI : 969500DCGMF1DNOXFH76

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 15 mai 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Hors plateforme de négociation

NATURE DE LA TRANSACTION : Apport en nature

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000054215

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 974.0000 Euro

VOLUME : 37 763.0000

PRIX UNITAIRE : 681.8000 Euro

VOLUME : 16 590.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 884.8127 Euro

VOLUME : 54 353.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 17 mai 2023

COMMENTAIRES :

La valeur unitaire des actions apportées en pleine propriété est de 974 euros.

La valeur unitaire des actions apportées en nue-propriété est de 681,80 euros (soit 7/10ème de la valeur unitaire des actions apportées en pleine propriété).

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Unibel SA published this content on 18 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 18 May 2023 16:18:00 UTC.


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Résultat net 2022 70,1 M 75,9 M -
Dette nette 2022 947 M 1 025 M -
PER 2022 29,6x
Rendement 2022 1,06%
Capitalisation 2 095 M 2 268 M -
VE / CA 2021 0,87x
VE / CA 2022 0,84x
Nbr Employés 10 747
Flottant 1,76%
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Florian Sauvin Member-Management Board
Isabelle Ortiz Cochet Chief Investment Officer
Pascal Viénot Independent Member-Supervisory Board
Joëlle Pacteau Vice Chairman-Supervisory Board
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
UNIBEL SA1.01%2 268
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