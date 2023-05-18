Unibel : Document AMF CP. 2023DD900746

FR0000054215 - DD156676
INFORMATION
Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société
LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE
SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.
NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :
Marion Sauvin, Membre du conseil de surveillance
NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:
Notification initiale
COORDONNEES DE L'EMETTEUR
NOM : UNIBEL
LEI : 969500DCGMF1DNOXFH76
DETAIL DE LA TRANSACTION
DATE DE LA TRANSACTION : 15 mai 2023
LIEU DE LA TRANSACTION : Hors plateforme de négociation
NATURE DE LA TRANSACTION : Apport en nature
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000054215
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 974.0000 Euro
VOLUME : 37 763.0000
PRIX UNITAIRE : 681.8000 Euro
VOLUME : 16 590.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 884.8127 Euro
VOLUME : 54 353.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON