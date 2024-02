Suresnes, le 29 février 2024 – 18h00

Unibel

Information financière annuelle

Résultats 2023

Solide performance 2023 dans un contexte d’inflation soutenue

Une ambition RSE réaffirmée





Un chiffre d’affaires en croissance organique de + 5,8 % 1 , porté par le dynamisme du snacking fruitier, la bonne tenue de l’activité des portions fromagères et la bonne performance des marques cœur, notamment GoGo Squeez®, Kiri® et Boursin® à l’international. Chiffre d’affaires à 3,64 Mds€, en progression de +1,4 % en données publiées.





Une performance financière solide, grâce à une gestion responsable des revalorisations des prix et aux efforts de productivité, dans un environnement toujours marqué par une inflation forte : Résultat opérationnel courant à 243M€, soit une marge de 6,7%, en progression de +26,9% soit +51M€ par rapport à 2022 (à périmètre comparable), reflet du modèle de croissance responsable et engagé du Groupe et d’une année 2022 particulièrement impactée par l’inflation. Free cash-flow de 59 M€.





Une diversification stratégique qui fait ses preuves : Poursuite de la forte croissance du snacking fruitier 2 sur l’ensemble des géographies. Croissance très soutenue en Chine notamment grâce à Kiri®. Bonne dynamique des canaux de distribution E-commerce et Out of Home (OOH).





Un engagement RSE qui confirme l’ambition du Groupe et son modèle unique en soutien de la filière laitière: Mise en œuvre en 2023 de projets pilotes de réduction des émissions de méthane des vaches laitières grâce au déploiement de la solution Bovaer®. 7 ème renouvellement de l’accord annuel entre Bel et l’APBO pour favoriser le maintien d’une agriculture et d’une alimentation françaises plus durables. Investissement dans une chaudière biomasse dans l’usine de Tanger au Maroc, utilisant des matières organiques en remplacement du fuel. Proposition du conseil d’administration de Bel du 29 février 2024 d’une résolution visant l’adoption de la qualité d’entreprise à mission lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires de BEL.



Les montants sont exprimés en millions d’euros et arrondis au million le plus proche. Les ratios et écarts sont calculés à partir des montants sous-jacents et non à partir des montants arrondis.

Au cours de sa séance du 29 février 2024, le Directoire d’Unibel, réuni sous la présidence de Monsieur Eric de Poncins, a arrêté les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2023.

Florian Sauvin, Président du Conseil de surveillance d’Unibel : « Je suis fier que dans cet environnement volatil et complexe, le groupe Bel ait réalisé de solides performances financières et continue d’avancer sur sa feuille de route stratégique. Nous sommes chaque jour plus agiles et nous avons posé des bases robustes pour que le Groupe puisse poursuivre la construction du modèle alimentaire de demain dans toutes ses géographies et catégories. Au travers de cette dynamique, Bel réaffirme son modèle d’entreprise familiale, indépendante et responsable, incarné dans son projet d’adopter la qualité d’entreprise à mission. Je tiens à exprimer ma gratitude à tous les collaborateurs de Bel et d’Unibel : c’est grâce à leur résilience, et à la passion dont ils font preuve quotidiennement, au service de nos éleveurs, de nos clients et des consommateurs, que Bel continue de se renforcer jour après jour. »

Eric de Poncins, Président du Directoire d’Unibel : « 2023 confirme la pertinence de la stratégie de Bel qui s’appuie sur une complémentarité de ses territoires, une diversification de ses géographies, des engagements ESG et une solidité financière. Résultat : un groupe plus grand, plus robuste qui connait une croissance de ses activités. Portés par la dynamique de 2023, nous entamons l'année 2024 avec une ambition renouvelée, confiants dans notre stratégie. Unibel continuera d’accompagner Bel dans sa transformation et d'investir dans ses marques, ses produits et ses équipes. »

Chiffres clés

millions d'euros 2023 2022 Variation en données publiées Variation à périmètre comparable (*) % Organic Chiffre d'affaires 3 645 3 595 1,4% 3,2% 5,8% Résultat opérationnel courant 243 178 36,2% 26,9% Marge opérationnelle courante 6,70% 5,00% 170 pbs 120 pbs Résultat opérationnel 205 156 31,2% 27,2% Marge opérationnelle 5,6% 4,3% 130 pbs 110 pbs Résultat financier -54 -34 -20 Résultat net par du Groupe 85 70 15 Free cash-flow 59 209

Performance financière solide, confirmant la pertinence des choix stratégiques

Le Groupe a réalisé en 2023 un chiffre d’affaires de 3 645 millions d’euros, en croissance organique de +5,8 %. En données publiées, la croissance est de +1,4% par rapport à l’exercice précédent, traduisant d'une part un effet périmètre négatif de -1,8%, correspondant à la cession de la participation de Bel dans la société marocaine Safilait, partiellement compensée par sa prise de participation majoritaire dans la société chinoise Shandong Junjun Cheese, et d’autre part, un effet de change défavorable de -2,6%.

Cette solide performance s’explique notamment par la forte croissance de l’activité de snacking fruitier sur l’ensemble des géographies, la résilience de l’activité des portions fromagères, la poursuite d’une forte trajectoire de croissance en Chine, la bonne dynamique en Amérique du Nord comme en Asie, ainsi que par la gestion responsable et disciplinée des revalorisations des prix dans un environnement d’inflation généralisée. La croissance organique du chiffre d’affaires est ainsi tirée par la hausse des ventes de GoGo Squeez® et de Pom’Potes®. Les autres marques cœur du Groupe, en particulier Kiri® et Boursin®, poursuivent leur dynamique positive en Amérique du Nord et affichent une très forte croissance de leurs ventes en Chine.

Les canaux de distribution, Out-of-home et E-commerce, affichent une croissance soutenue de leur chiffre d’affaires pour la troisième année consécutive. L’E-commerce continue son développement, notamment en Chine, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Irlande. L’Out-of-Home (OOH), canal stratégique, affiche également une tendance positive, particulièrement soutenue en France, en Asie et notamment en Chine.

2023 2022 millions d’euros Chiffre

d’affaires Résultat opérationnel Chiffre

d’affaires Résultat opérationnel Marchés matures 2 591 86 2 654 45 Nouveaux territoires* 1 054 119 941 111 Total 3 645 205 3 595 156

* Comprenant les activités des sociétés Mont-Blanc, Materne, les marchés d’Afrique Sub-saharienne et la Chine

Après une année 2022, durant laquelle le Groupe a subi fortement les conséquences du décalage temporel entre les surcoûts liés aux pressions inflationnistes sur ses achats et leurs répercussions sur les prix de vente, le Groupe a su préserver sa rentabilité en 2023 en accélérant ses efforts de productivité initiés depuis plusieurs années, en passant des hausses de prix nécessaires et justifiées et en arbitrant des opérations d’investissements publi-promotionnels.

Le résultat opérationnel courant atteint 243 millions d’euros, en progression de +26,9% par rapport à l’exercice précédent retraité des effets de cession de l’activité de Safilait Maroc partiellement compensés par la prise de participation majoritaire dans la société chinoise Shandong Junjun Cheese. La marge opérationnelle courante du Groupe progresse et s’établit à 6,7%. Cette amélioration de la rentabilité est à mettre en regard de la situation particulièrement dégradée de l’année 2022.

Le résultat financier s’élève à fin 2023 à -54 millions d’euros en hausse de 20 millions d’euros, ce qui s’explique principalement par l’augmentation de sa dette moyenne et de la hausse des taux d’intérêts.

Le résultat net part du Groupe s’établit à 85 millions d’euros par rapport à 70 millions d’euros en 2022, soit une hausse de 15 millions d’euros.

Le Groupe a dégagé en 2023 un free cash-flow de 59 millions d'euros, malgré une saisonnalité défavorable de son besoin en fond de roulement et des frais financiers en hausse sensible. Pour rappel, le Groupe avait mis en place en 2022, un programme de titrisation de ses créances commerciales ayant un impact positif de son free cash-flow de 132 millions d'euros.

Une structure financière robuste

Au 31 décembre 2023, la santé financière du Groupe demeure robuste, avec une dette financière nette de 947 millions d’euros, comparée aux 951 millions d’euros au 31 décembre 2022. Les capitaux propres du Groupe atteignent 1 376 millions d’euros, contre 1 354 millions d’euros au 31 décembre 2022.

Le niveau de liquidité du Groupe reste élevé avec 633 millions d’euros d’excédents de trésorerie et équivalents à fin 2023, ainsi que 550 millions d’euros de lignes de crédit non tirées, dont les maturités s’étendent jusqu’en 2028 (et 2029 en cas d’extension).

Le 12 décembre 2023, Bel a par ailleurs réalisé avec succès un placement privé obligataire sustainability-linked sur le marché de l’Euro PP de 135 millions d’euros, assorti d’un coupon de 5,50% et venant à échéance en décembre 2030. Le produit de cette émission a vocation à couvrir les besoins généraux de Bel et de lui permettre d’allonger la maturité moyenne de ses financements. Le succès de ce placement, réalisé auprès d’investisseurs institutionnels de premier plan, témoigne de la confiance des investisseurs dans la qualité de crédit du Groupe.

Le Groupe accélère son développement à l’international

L’internationalisation du Groupe poursuit sa progression avec succès. L’activité de snacking fruitier a continué à délivrer une forte croissance organique de son chiffre d'affaires par rapport à l’année dernière, notamment aux Etats-Unis et au Canada. La Chine connaît une très forte accélération de son chiffre d’affaires pour la quatrième année consécutive, soutenue notamment par la performance de la marque Kiri®. La mise en place des relais de croissance internationaux se confirme. Les débuts de Junjun Cheese en Chine sont prometteurs, et la joint-venture établie avec Britannia Industries progresse comme prévu, avec le lancement réussi du premier produit La Vache qui rit®.

Aujourd’hui, plus de 80% de l’activité du Groupe est ainsi réalisée hors de France.

Intensification de l’engagement RSE et modèle unique en soutien de la filière laitière

En cohérence avec son engagement de long terme en faveur d’une alimentation plus saine et plus responsable, le Groupe a continué ses efforts RSE en 2023. L’ensemble de son action et de ses performances a été récompensé par une médaille de platine EcoVadis 2023.

En octobre dernier, Bel et L’Association de Producteurs Bel de l’Ouest (APBO), aux côtés de DSM-Firmenich et de l’Institut de l’Elevage (Idele), ont annoncé les résultats prometteurs d’un projet pilote visant à réduire le méthane émis par les vaches laitières. Mené dans cinq exploitations laitières situées dans le Grand Ouest entre janvier et mars 2023, le pilote a permis de démontrer la facilité de mise en œuvre de Bovaer®, le complément alimentaire pour vaches laitières, en conditions réelles d’élevage. Cette étude ouvre la voie à une filière laitière plus durable. En juillet 2023, le Groupe a également annoncé initier le déploiement de la solution Bovaer® dans les exploitations de son bassin laitier slovaque. L’usine slovaque produit les fromages Babybel® pour les consommateurs du Royaume-Uni, d’Allemagne, de République tchèque et de Slovaquie.

Puis en novembre, l’APBO et Bel ont renouvelé leur accord annuel sur le prix du lait « Mon BB Lait® » pour la 7e année consécutive, définissant le prix d’achat du lait pour l’ensemble de l’année 2024 à partir des coûts de production dans les élevages. Ce nouvel accord responsable pour les deux parties, transparent vis-à-vis de l’évolution des charges des exploitations et en faveur d’une agriculture et d’une alimentation durable et de qualité, confirme le partenariat de confiance qui lie l’APBO et le Groupe Bel depuis 7 ans.

Le Groupe a par ailleurs récemment inauguré une nouvelle chaudière biomasse, utilisant des matières organiques en remplacement du fuel, dans son usine de Tanger au Maroc. Cette solution devrait permettre d’atteindre la neutralité carbone à moyen terme.

Le Groupe continuera en 2024 à s’engager toujours plus loin dans une démarche durablement plus vertueuse pour l’environnement et ses parties prenantes, soutenu aussi bien par les familles actionnaires, que l’équipe de direction et l’ensemble des collaborateurs. Le conseil d’administration de Bel propose ainsi à la prochaine assemblée générale des actionnaires une résolution visant l’adoption de la qualité d’entreprise à mission.

Perspectives 2024

Malgré une année 2024 qui demeure incertaine, conditionnée aux évolutions de l’inflation, des fortes disparités économiques entre les régions et du contexte géopolitique, le Groupe affiche sa confiance dans la poursuite de la croissance de ses activités tant fruitière que fromagère, dans la résilience de ses marques cœur et la poursuite de la forte dynamique de croissance en Asie et en Amérique du Nord.

Le Groupe a su s’adapter pour continuer à déployer une stratégie cohérente et ambitieuse, soutenue par un actionnariat familial visionnaire engagé à long terme et le talent de ses équipes pour renforcer sa position de leader sur le marché mondial du snacking sain.

Définition des indicateurs financiers chez Unibel :

Le Groupe utilise en interne et dans sa communication externe des indicateurs financiers non définis par les normes IFRS. La définition des indicateurs non définis par les normes IFRS est détaillée ci-après :

La croissance organique correspond à la croissance observée du chiffre d’affaires à l’exclusion des effets de change, de périmètre (c’est-à-dire à taux de change et périmètre constants) et d’inflation en Iran et en Turquie. L’Iran étant considéré depuis 2020 en économie d’hyperinflation et la Turquie depuis 2022, les impacts de l’inflation (basé sur l’évolution du consumer price index (CPI)) sont retraités de la croissance organique du chiffre d’affaires. Le taux de croissance organique est calculé en rapportant le chiffre d’affaires de la période A aux taux de change de la période A-1.

La marge opérationnelle correspond au résultat opérationnel.

Le Free cash-flow est composé :

- (i) de la marge brute d’autofinancement, correspondant au résultat avant impôt retraité des éléments suivants : amortissements et provisions, amortissements sur droits d’usage, de la quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence, plus ou moins-value de cession, résultat financier, résultat financier sur droits d’usage et des autres éléments non monétaires du résultat,

- (ii) à laquelle s’ajoute la variation des stocks, créances et dettes courants, les impôts sur le résultat payés, les acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles, les cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles, les subventions d’investissement encaissées, les intérêts payés, ainsi que la quote-part de remboursement de dettes locatives et les charges d’intérêts sur les droits d’usage.

La dette financière nette est définie dans la note 4.14 de l’Annexe aux comptes consolidés ; elle est constituée des dettes financières à long et court termes, des passifs de droits d’usage à long et à court termes et des concours bancaires courants diminués de la trésorerie et des équivalents de trésorerie.

Ce communiqué peut contenir des informations de nature prévisionnelle. Ces informations constituent soit des tendances, soit des objectifs, et ne sauraient être regardées comme des prévisions de résultat ou de tout autre indicateur de performance. Ces informations sont soumises par nature à des risques et incertitudes, qui peuvent dans certains cas être hors de contrôle de la Société. Une description plus détaillée de ces risques et incertitudes figure dans le Document d’Enregistrement Universel de la Société, disponible sur son site internet (www.groupe-bel.com). Des informations plus complètes sur le Groupe Bel peuvent être obtenues sur son site internet (www.groupe-bel.com), rubrique « Information réglementée ».

A propos d’Unibel

Unibel, entreprise patrimoniale, est la société holding animatrice du Groupe Bel, un des leaders mondiaux du secteur des fromages de marque et un acteur majeur sur le segment du snacking sain. Son portefeuille de produits différenciés et d’envergure internationale tels que La Vache qui rit®, Kiri®, Babybel®, Boursin®, Nurishh®, Pom’Potes® ou GoGo squeeZ®, ainsi qu’une vingtaine d’autres marques locales, lui ont permis de réaliser en 2023 un chiffre d’affaires de 3,6 milliards d’euros.

10 800 collaborateurs répartis dans une quarantaine de filiales dans le monde contribuent à déployer la mission du Groupe : offrir une alimentation plus saine et responsable pour tous. Ses produits sont élaborés dans 30 sites de production et distribués dans près de 120 pays.

1 Donnée retraitée des effets de change, variations de périmètre et hyperinflation en Iran et en Turquie. L’effet de périmètre concerne la cession de la participation dans la société marocaine Safilait et la prise de participation dans la société Shandong Junjun Cheese.

2 Le snacking fruitier du groupe comprend les résultats des marques Pom’Potes®, GoGo squeeZ® Materne, Mont-Blanc.

