Suresnes, le 15 mars 2023, 18h00

Unibel

Information financière annuelle du Groupe Bel

Résultats 2022

Unibel annonce que le Groupe Bel dont elle est la société holding animatrice a publié ses résultats annuels relatifs à l’exercice 2022. Ceux-ci sont accessibles depuis le lien : Le Groupe Bel - Bel – Information financière annuelle – Résultats 2022 (groupe-bel.com)

A propos d’ Unibel

Le Groupe Unibel est un acteur majeur de l’alimentation à travers des portions de bien manger laitières, fruitières ou végétales, et l’un des leaders mondiaux du secteur des fromages de marque. Son portefeuille de produits différenciés et d’envergure internationale tels que La Vache qui rit®, Kiri®, Babybel®, Boursin®, Nurishh®, Pom’Potes® ou GoGo squeeZ®, ainsi qu’une trentaine d’autres marques locales, lui ont permis de réaliser en 2022 un chiffre d’affaires de 3,6 milliards d’euros.

10 800 collaborateurs répartis dans près d’une soixantaine de filiales dans le monde contribuent à déployer la mission du Groupe : offrir une alimentation plus saine et responsable pour tous. Ses produits sont élaborés dans 29 sites de production et distribués dans plus de 120 pays.

https://unibel.fr/

