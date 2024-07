(en millions d'euros) Chiffre d'affaires Coût des produits et services vendus Marge brute Frais commerciaux et de distribution Frais de recherche et développement Frais généraux et administratifs Autres charges et produits opérationnels Résutat opérationnel courant avant quote-partdes sociétés mises en équivalence Quote-partdu résultat net des sociétés mises en équivalence (a) Résultat opérationnel courant après quote-partdes sociétés mises en équivalence Autres charges et produits non courants

La région Afrique du Nord et Moyen-Orient est marquée par une performance contrastée avec une tendance positive sur le Moyen-Orient, notamment en Egypte et dans les pays du Golfe, à la suite d'une bonne activation de nos marques lors du Ramadan, période propice à la consommation à la maison, et un marché plus complexe en Afrique du Nord.

Kiri®, Babybel® et Boursin®, en particulier liée à un effet volume positif en Amérique du Nord et en Europe ainsi qu'à la poursuite de la bonne performance de l'activité fruit. Les canaux de distribution, notamment l'e-commerce et l'Out of Home (OOH), affichent une tendance favorable dans la quasi-totalité des zones géographiques.

Son portefeuille de produits différenciés et d'envergure internationale tels que La Vache qui rit®, Kiri®, Babybel®, Boursin®, Nurishh®, Pom'Potes® ou GoGo squeeZ®, ainsi qu'une vingtaine d'autres marques locales, lui ont permis de réaliser en 2023 un chiffre d'affaires de 3,6 milliards d'euros. L'acquisition du groupe MOM en 2016 vient compléter un portefeuille de marques fortes avec l'intégration notamment des marques Pom'Potes et GogosqueeZ. Près de 11 800 collaborateurs répartis dans une quarantaine de filiales dans le monde contribuent aux succès du Groupe. Ses produits sont élaborés dans plus de 30 sites de production et distribués dans près de 120 pays.

Disclaimer

Unibel SA published this content on 25 July 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 25 July 2024 16:08:18 UTC.