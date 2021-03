Unibel : intention de déposer un projet d'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire sur les titres de Bel

Suresnes, le 19 mars 2021 - 8h45

Unibel annonce son intention de déposer un projet d’offre publique de retrait suivie d’un retrait obligatoire (« OPR-RO ») sur les titres de Bel à un prix de 440 €1 faisant ressortir une prime de 28 %2

Suite à l’annonce de l’entrée en négociation exclusive de Bel avec le Groupe Lactalis concernant la cession d’un périmètre comprenant Royal Bel Leerdammer NL, Bel Italia, Bel Deutschland, la marque Leerdammer et tous ses droits attachés, ainsi que Bel Shostka Ukraine, Unibel a annoncé son intention de déposer un projet d’OPR-RO visant les actions de Bel.

Bel a annoncé son intention de déposer, à l’issue de la réalisation de la cession du périmètre Leerdammer, une offre publique de rachat d'actions (OPRA) à un prix de 440 euros par action1 (dividende attaché).

Unibel déposera par ailleurs auprès de l’AMF un projet d’OPR-RO sur le solde des titres Bel, dès que possible à l’issue du règlement livraison de l’OPRA et au même prix par action que cette dernière, soit 440 euros par action1 (dividende attaché). Ce projet d’offre publique fera l'objet d'une décision de conformité de la part de l'Autorité des marchés financiers.

Le prix proposé dans le cadre de chacune des offres publiques représenterait une prime de 16 % sur le cours de clôture du 17 mars 2021 et de 28 % sur le cours moyen pondéré par les volumes des 60 jours précédant le 17 mars 2021.

Le Conseil de surveillance, réuni le 18 mars 2021, a pris acte de la désignation ce jour par le Conseil d'administration de Bel du cabinet Finexsi en qualité d'expert indépendant, sur recommandation d’un comité ad-hoc composé d’une majorité d’administrateurs indépendants de Bel, aux fins d'attester du caractère équitable des conditions financières de l’opération d’échange ainsi que de l’OPRA et de l’OPR-RO pour les actionnaires de Bel. Ce comité sera également chargé d’assurer le suivi des travaux de l’expert. Sous réserve de la réalisation de ces opérations, les actions de Bel seront retirées de la cote à l’issue du retrait obligatoire.

Les offres publiques susvisées devraient être réalisées au cours du second semestre 2021.

BNP Paribas agira en tant que banque présentatrice et banque garante de l’offre publique de retrait suivie du retrait obligatoire (OPR-RO).

A propos d’Unibel

Unibel, entreprise patrimoniale, est la société holding animatrice du Groupe Bel, un des leaders mondiaux du secteur des fromages de marque et un acteur majeur sur le segment du snacking sain. Son portefeuille de produits différenciés et d’envergure international tels que La Vache qui rit®, Kiri®, Mini Babybel®, Leerdammer®, Boursin®, Pom’Potes® ou GoGo squeeZ® ainsi qu’une vingtaine d’autres marques locales, lui ont permis de réaliser en 2020 un chiffre d’affaires de 3,46 milliards d’euros.



12 510 collaborateurs répartis dans une trentaine de filiales dans le monde contribuent à déployer la mission du Groupe : s’engager pour une alimentation plus saine et responsable pour tous. Ses produits sont élaborés dans 33 sites de production et distribués dans près de 120 pays.

http://www.unibel.fr









1 L’équité du prix d’OPRA est soumise à l’appréciation de l’expert indépendant désigné.

2 Calculée sur le cours moyen pondéré par les volumes des 60 jours précédant le 17 mars 2021.







