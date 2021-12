L'espagnol Unicaja relève son objectif de rentabilité pour 2024 à plus de 8%.

L'espagnol Unicaja a déclaré vendredi qu'il avait relevé son objectif de rendement des capitaux propres tangibles (ROTE) pour 2024 à plus de 8 %, contre un ROTE estimé à 2,5 % en 2021, grâce à des économies de coûts et à un coup de pouce des prêts à la consommation et des entreprises avec des frais stables.

Le créancier a calculé l'objectif de rentabilité sur la base d'un seuil de solvabilité excédentaire de 12,5 % en 2024 après une génération de capital de 1,5 milliard d'euros (1,69 milliard de dollars).

Sous la pression des taux d'intérêt bas et des retombées de la pandémie, les banques européennes prennent différentes mesures pour réduire leurs coûts, notamment en poursuivant les fusions, comme l'acquisition de Liberbank par Unicaja.

Dans le cadre de leur stratégie visant à compenser la pression exercée par les faibles taux d'intérêt, elles se tournent également vers d'autres domaines de croissance, tels que l'assurance ou la gestion d'actifs.

La semaine dernière, Unicaja a conclu un accord avec les syndicats pour supprimer jusqu'à 1 513 emplois à la suite de l'acquisition de Liberbank, ce qui entraînera des économies annuelles de 97 millions d'euros, qui font partie d'un objectif de synergie des coûts de 210 millions d'euros par an d'ici 2023.

(1 $ = 0,8858 euros) (Reportage de Jesús Aguado ; montage d'Inti Landauro)