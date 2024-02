Unicaja Banco, S.A. est une banque de détail. Le groupe propose des produits et des services bancaires classiques et spécialisés (crédit à la consommation, crédit immobilier, crédit-bail, assurance, etc.). A fin 2022, le groupe gère 74,4 MdsEUR d'encours de dépôts et 54,3 MdsEUR d'encours de crédits. La commercialisation des produits et services est assurée au travers d'un réseau de 968 agences implantées en Espagne.

Secteur Banques