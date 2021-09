La réduction des coûts pourrait entraîner d'autres fusions de banques espagnoles, selon des responsables.

Les économies de coûts résultant de la consolidation nationale dans le secteur bancaire espagnol devraient être un moteur pour davantage de transactions potentielles, ont déclaré des dirigeants de banques lors d'un événement financier à Madrid mercredi.

Confrontées à des taux d'intérêt ultra bas et à l'impact de la pandémie de COVID-19, les banques européennes sont soumises à une pression croissante pour réduire leurs coûts, soit par elles-mêmes, soit par des rapprochements.

"De telles opérations, lorsqu'elles sont réalisées correctement, sont très judicieuses et contribuent à rendre l'activité plus rentable et durable", a déclaré Manuel Menendez, directeur général d'Unicaja, lors du forum.

L'Espagne compte aujourd'hui 10 banques, contre 55 avant la crise financière de 2008. Parmi les opérations récentes, citons l'acquisition de Bankia par Caixabank et le rachat de Liberbank par Unicaja. Ces opérations se sont accompagnées de promesses de réduction des coûts.

"Personnellement, je pense qu'il y aura d'autres (fusions), je ne sais pas quand ni qui et je ne pense pas que cela arrivera demain", a déclaré Gonzalo Gortazar, PDG de Caixabank.

M. Gortazar a déclaré que "les superviseurs ont clairement approuvé publiquement la poursuite de cette voie", citant la faible rentabilité des banques comme l'une des faiblesses structurelles du secteur.

Mais il a ajouté qu'il serait plus compliqué de générer des économies de coûts avec des transactions transfrontalières en Europe.

En juillet, la Caixabank a relevé ses économies de coûts annuelles liées à l'opération Bankia de 770 millions d'euros à 940 millions d'euros (1,1 milliard de dollars). L'opération a créé le plus grand créancier national d'Espagne...

Dans le cadre de l'opération Liberbank, qui a donné naissance au cinquième plus grand créancier d'Espagne, Unicaja a déclaré qu'elle visait à économiser 192 millions d'euros sur les coûts bruts d'ici 2023.

M. Menendez, d'Unicaja, a déclaré mercredi que la banque réaliserait ces économies et a ajouté qu'il y avait "un potentiel pour des synergies supplémentaires qui devraient apparaître plus tôt que tard".

Caixabank a annoncé qu'elle supprimerait environ 6 450 emplois pour réaliser ses économies. Unicaja n'a pas encore donné de détails sur son plan de restructuration.

(1 $ = 1,1714 euros)