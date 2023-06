Unicaja annonce le départ de son administrateur délégué Manuel Menendez

La banque espagnole Unicaja a annoncé jeudi le départ de son directeur général, Manuel Menendez, dans le cadre de son plan de réorganisation de la structure de gouvernance de l'entreprise.

Le départ de M. Menendez sera effectif dès qu'un nouveau directeur général aura été nommé, a indiqué la banque.

Le conseil d'administration du créancier a voté à l'unanimité en faveur de cette décision dans le but de "progresser de manière plus agile et plus efficace dans la définition du modèle de gouvernance de la banque", a-t-elle ajouté dans un communiqué.

Fin 2020, Unicaja a annoncé l'acquisition du plus petit créancier Liberbank pour créer ce qui était alors la cinquième banque espagnole avec environ 110 milliards d'euros (135 milliards de dollars) d'actifs.

Lorsque l'accord a été révélé, les banques ont déclaré que le président d'Unicaja, Manual Azuaga, conserverait des pouvoirs exécutifs au sein de l'entité combinée.

Elles ont également déclaré que deux ans après la clôture de la fusion, qui a eu lieu à la fin du mois de juillet 2021, le conseil d'administration réexaminerait sa structure de gouvernance, le président renonçant à ses pouvoirs exécutifs.

Les banques ont ajouté qu'elles réexamineraient également le rôle de M. Menendez.