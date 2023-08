Unicasa Industria de Moveis SA est une société basée au Brésil qui produit et commercialise des meubles. La société est active dans la fabrication, la vente, l'importation et l'exportation de meubles en bois, en fer, en acier et en aluminium. Elle est principalement impliquée dans la production de meubles en panneaux de fibres de densité moyenne (MDF) et en panneaux de particules de densité moyenne (MDP). En outre, la société vend des accessoires et des articles de décoration. Son portefeuille de produits comprend une gamme de solutions d'ameublement, notamment pour les cuisines, les chambres à coucher, les placards, les cinémas maison, les buanderies et les toilettes, ainsi que des équipements de mobilier pour les bureaux et les chambres d'enfants. La société dispose d'un réseau de magasins au Brésil et à l'étranger, qui vendent ses produits sous les marques Dell Anno, Favorita, New et Telasul Madeira. Elle exploite un parc industriel situé dans la ville de Bento Goncalves, dans l'État brésilien de Rio Grande do Sul.

Secteur Mobiliers de maison