Unicharm Corp est une société basée au Japon qui fabrique et vend principalement des produits de soins pour bébés, des produits de soins féminins, des produits de soins de santé, des produits propres et frais, des produits pour animaux de compagnie. La société opère dans trois secteurs d'activité. Le secteur des soins personnels est engagé dans la fourniture de produits de soins pour bébés, y compris les couches en papier, les produits de soins féminins, y compris les articles sanitaires, ainsi que les produits de soins de santé, y compris les articles d'incontinence pour adultes et les houppettes. Le secteur des produits pour animaux de compagnie fournit des aliments et des produits de toilette pour animaux de compagnie. Le segment Autres propose des produits liés aux matériaux industriels et autres. Ses marques comprennent moony, Silcot, Wave, Sofy et Lifree.

