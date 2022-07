Unicharm Corporation : UBS maintient sa recommandation à l'achat

Données financières JPY USD EUR CA 2022 852 Mrd 6 301 M 6 057 M Résultat net 2022 79 061 M 585 M 562 M Tréso. nette 2022 216 Mrd 1 600 M 1 538 M PER 2022 33,9x Rendement 2022 0,85% Capitalisation 2 687 Mrd 19 873 M 19 106 M VE / CA 2022 2,90x VE / CA 2023 2,67x Nbr Employés 16 308 Flottant 65,3% Graphique UNICHARM CORPORATION Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique UNICHARM CORPORATION Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 13 Dernier Cours de Clôture 4 511,00 JPY Objectif de cours Moyen 4 982,31 JPY Ecart / Objectif Moyen 10,4% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Takahisa Takahara Managing Director & General Manager-Sanitary Hirotatsu Shimada Executive Officer, GM-Accounting & Finance Hiroko Wada Independent Outside Director Eiji Ishikawa Director, VP, Head-Production & Development Shinji Mori Director, Vice President & Head-Sales Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) UNICHARM CORPORATION -9.76% 19 873 KIMBERLY-CLARK CORPORATION -4.31% 46 078 ESSITY AB -6.87% 18 685 HENGAN INTERNATIONAL GROUP COMPANY LIMITED -8.22% 5 458 VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 5.79% 3 082 C&S PAPER CO.,LTD -24.00% 2 432