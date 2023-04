Les actions d'Unicorn Minerals en hausse, le forage étant prévu après l'obtention du permis GSRO

(Alliance News) - Unicorn Mineral Resources PLC a vanté vendredi la force de son portefeuille irlandais, après avoir reçu l'autorisation de forer sur sa licence Kilmallock dans le bassin de Limerick.

Unicorn Mineral Resources est une société irlandaise d'exploration minière qui se concentre sur la recherche de gisements de cuivre, de plomb, de zinc et d'argent dans le champ de minerais des Midlands irlandais. Les actions de la société ont augmenté de 22 % à 7,00 pence chacune à Londres vendredi matin.

La société a déclaré aux investisseurs vendredi que le Geoscience Regulation Office du ministère irlandais de l'environnement, du climat et de la communication avait confirmé que le forage pouvait être entrepris sur la licence Kilmallock, après la soumission et l'examen des évaluations environnementales préalables.

Suite à cette confirmation, Unicorn a entamé des discussions avec des entrepreneurs de forage et espère commencer à forer dans les prochaines semaines. Cette phase de travail consistera en un programme initial de forage de six trous, qui devrait durer environ 12 semaines.

"Je crois que nous avons un portefeuille très prometteur, en particulier la propriété Kilmallock dans le bassin de Limerick, et je suis ravi que nous soyons en mesure de commencer un programme de forage. La propriété a obtenu des résultats très positifs lors de précédents forages et est située à seulement 20 km au sud du projet Pallas Green, détenu et exploité par Glencore", a déclaré Richard O'Shea, directeur général de la société.

"En outre, les forages réalisés par d'autres opérateurs sur des propriétés adjacentes au cours des deux dernières années ont donné des résultats très significatifs, ce qui est encourageant pour le bassin de Limerick en général. J'attends avec impatience un programme d'exploration actif et de bonnes nouvelles pour les actionnaires dans les années à venir."

Par Holly Beveridge, journaliste à Alliance News

