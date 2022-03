UniCredit : AlphaValue repasse à la vente

AlphaValue a abaissé mardi sa recommandation sur le titre UniCredit, qu'il ramène à 'vente' contre 'accumuler' jusqu'à présent, avec un objectif de cours maintenu autour de 8,3 euros.



Dans sa note de recherche, le bureau d'études parisien revient sur la confirmation, par le groupe financier italien, qu'il envisageait de mettre un terme à ses activités en Russie.



D'après AlphaValue, la perte de valeur boursière suite à cette annonce fait plus que compenser les pertes maximales liées à la Russie.



La correction boursière de 40% a en effet vu partir en fumée quelque 17 milliards d'euros de capitalisation, alors que l'exposition directe à la Russie ne dépasse pas selon lui les 7,4 milliards d'euros.



En attendant d'en savoir davantage sur l'impact direct et indirect de la crise, AlphaValue préfère toutefois réduire de manière prudente ses estimations sur la valeur.



