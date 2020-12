UniCredit : Oddo confirme son opinion sur le titre

Le groupe a annoncé que son actuel CEO JP Mustier avait informé le Conseil d'Administration de sa décision de quitter ses fonctions au terme de son mandat (avril 2021). L'annonce vient confirmer des rumeurs de presse.



' D'autres rumeurs ont évoqué d'ores-et-déjà une liste de potentiels candidats au remplacement de JP Mustier dont l'actuel responsable de Banco BPM, celui d'UBI Banca ou encore de Poste Italiane... ' indique Oddo.



L'analyste estime que les divergences croissantes entre JP Mustier et le CA du groupe sur la stratégie du groupe (actuel plan Team 23) pourraient être à l'origine du départ du CEO dès la fin de son actuel mandat.



' La pression grandissante sur l'épineux dossier Monte Paschi (BMPS) depuis plusieurs mois pourrait également avoir 'précipité' les choses ' rajoute Oddo.



' Encore une fois, le caractère opportun d'un rapprochement avec BMPS pour UCG va largement dépendre du degré avec lequel l'Etat italien sera prêt à se monter arrangeant dans le cadre du deal - faute de visibilité, une telle perspective, plus forte, est un facteur de risque qui devrait peser sur le titre ' rajoute le bureau d'analyses.



Oddo confirme son opinion prudente sur le titre (Neutre) avec un objectif de cours inchangé à 8,6 E.



