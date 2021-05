UniCredit : Berenberg relève sa recommandation à 'achat'

Berenberg a annoncé lundi avoir relevé de 'conserver' à 'achat' sa recommandation sur le titre UniCredit, sur lequel il porte son objectif de cours de huit à 12 euros.



D'après le courtier allemand, la banque italienne dispose de plusieurs leviers d'action lui permettant d'effacer la décote de 30% que son action affiche actuellement par rapport au reste du secteur.



Berenberg évoque notamment une réduction de l'incertitude entourant l'orientation stratégique du groupe, la perspective d'une stabilisation de ses résultats, la possibilité d'une redistribution du capital ou de possibles opérations de fusions-acquisitions (M&A).



'L'accomplissement de l'un de ces facteurs, ou leur combinaison, que nous considérons comme possible, devrait permettre une revalorisation des titres', assure le broker dans une note.



Son objectif de cours fait apparaître un potentiel haussier de l'ordre de 20% par rapport aux niveaux actuels.



