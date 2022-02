Explicatif - Quelles sont les banques européennes exposées à la Russie ?

La branche européenne de la Sberbank, le plus grand créancier russe, risque la faillite, a averti lundi la Banque centrale européenne (BCE), après une ruée sur ses dépôts provoquée par le contrecoup de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

En bouleversant le secteur financier, les pays occidentaux vont exclure certains créanciers russes du système de paiement international SWIFT et, surtout, cibler la banque centrale du pays pour l'empêcher d'utiliser ses réserves de change.

Ces mesures visent à saper la capacité de la Russie à résister à des sanctions économiques plus larges et à menacer les banques occidentales présentes en Russie et exposées à son économie.

En Europe, les banques italiennes et françaises sont les plus exposées à la Russie, avec un peu plus de 25 milliards de dollars chacune à la fin du mois de septembre, suivies des banques autrichiennes avec 17,5 milliards de dollars, selon les données de la Banque des règlements internationaux.

En comparaison, l'exposition des banques américaines est de 14,7 milliards de dollars.

Quelles sont les banques concernées ?

RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL

L'unité russe du créancier autrichien est la neuvième banque du pays en termes de prêts. Avec un actif global de 15,8 milliards d'euros, elle emploie environ 8 700 personnes pour servir plus de 4,5 millions de clients. Ses fonds propres de 2,4 milliards d'euros représentent 18 % des fonds propres consolidés.

L'exposition russe de la banque autrichienne s'élève à 22,85 milliards d'euros, dont plus de la moitié concerne le secteur privé des entreprises, a-t-elle indiqué dans sa présentation des résultats 2021.

La banque centrale de Russie représente 8% de l'exposition de RBI au pays, les entités souveraines 4% et les banques russes 2%.

Le chiffre global comprend 11,6 milliards d'euros de prêts à la clientèle (soit 11,5% du groupe). Un peu plus de 80% des prêts sont en roubles russes, les prêts en devises étrangères étant réservés aux emprunteurs ayant un revenu de change correspondant.

Toutefois, l'exposition transfrontalière à la Russie n'est que de 1,6 milliard, sans financement de la maison mère depuis Vienne. Raiffeisen détient également 2,2 milliards d'euros de prêts à des clients ukrainiens.

Les provisions pour pertes couvrent 64,3 % des expositions dépréciées de RBI en Russie.

Le directeur général de Raiffeisen Bank International, Johann Strobl, a déclaré à Reuters que la filiale russe de RBI "avait une position de liquidité très forte et (enregistrait) des entrées de fonds".

SOCIETE GENERALE

La banque française, qui exploite l'unité russe Rosbank, avait 18 milliards d'euros d'exposition globale à la Russie à la fin de l'année dernière, soit 1,7 % du total du groupe.

Ce chiffre comprend les éléments inscrits au bilan et hors bilan (par exemple, une ligne de crédit qui n'a pas encore été utilisée), conformément à une définition de la divulgation des risques appelée "exposition en cas de défaut".

L'exposition de SogGen en Russie concerne à 39 % le secteur des entreprises et à 36 % celui des particuliers. Les entités souveraines représentent 21%, les institutions financières 4%.

Les prêts réels ont augmenté de 13,3 % l'année dernière pour atteindre 10,5 milliards d'euros.

Société Générale a commencé à exercer ses activités en Russie en 1872, puis a quitté le pays en 1917, année de la révolution bolchevique, pour y revenir en 1973. Elle compte 1,5 million de clients locaux.

Son activité de détail en Russie - à laquelle 1,05 milliard d'euros de capital a été alloué en moyenne l'an dernier - a dégagé un revenu net de 115 millions d'euros en 2021, contre 37 millions d'euros en 2020. En incluant les services financiers, le revenu net de SG Russie s'élève à 152 millions d'euros, contre 76 millions en 2020.

La banque a indiqué qu'elle avait mis en place des mesures pour s'adapter aux nouvelles sanctions imposées à la Russie et que son unité russe Rosbank continuait à fonctionner de "manière sûre".

UNICREDIT

Le seul créancier italien jugé d'importance systémique mondiale par les régulateurs possède une filiale en Russie qui se classe 14e banque du pays. Les 2,3 milliards d'euros de fonds propres d'UniCredit Russie représentent 3,7% du total du groupe.

L'exposition au risque de défaut d'UniCredit concernant la Russie s'élève à 14,2 milliards d'euros, sur la base des exigences de divulgation des risques du troisième pilier, à la mi-2021.

Sur ce chiffre total, environ 8 milliards d'euros sont des prêts accordés par la branche russe et financés localement, tandis que le reste comprend des éléments hors bilan et des prêts transfrontaliers accordés principalement par UniCredit SpA à de grandes entreprises en dehors de la Russie.

UniCredit a déclaré la semaine dernière que sa franchise russe ne représentait qu'environ 3 % des revenus du groupe et que les provisions couvraient 84 % de ses expositions non performantes.

INTESA SANPAOLO

Le poids lourd italien rival, Intesa Sanpaolo, est également actif en Russie, où il a financé de grands projets d'investissement tels que le gazoduc "Blue Stream" et la vente d'une participation dans le producteur de pétrole Rosneft.

L'exposition d'Intesa aux prêts à la Russie s'élevait à 5,57 milliards d'euros à la fin de 2021, soit 1,1 % du total.

Ses filiales en Russie et en Ukraine ont des actifs, respectivement, de 1 milliard d'euros et de 300 millions d'euros, qui ne représentent ensemble que 0,1% du total des actifs du groupe.

Intesa, la plus grande banque italienne, gère plus de la moitié des transactions commerciales entre les deux pays.

ING

La banque néerlandaise a environ 4,5 milliards d'euros d'encours de prêts avec des clients russes et environ 600 millions d'euros avec des clients ukrainiens, sur un portefeuille total de prêts de plus de 600 milliards d'euros.

La majorité de ces prêts sont en euros et en dollars, principalement des financements de projets et des prêts garantis, et dans un bon nombre de cas, les prêts et les garanties se trouvent hors de Russie ou d'Ukraine.

ING a déclaré que de nombreuses sanctions contre la Russie étaient en place depuis 2014.