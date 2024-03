(Alliance News) - FinecoBank Spa a annoncé jeudi qu'elle avait placé une obligation Additional Tier 1 de 500 millions d'euros, avec une demande environ sept fois supérieure à l'offre, soit 3,45 milliards d'euros.

L'obligation, souscrite à 67% par des gestionnaires d'actifs et à 17% par des banques et des banques privées, paie un coupon semestriel pour les 5,5 premières années égal à 7,5% - avec un spread égal à un taux mid-swap à 5,5 ans interpolé par plus 488,9 points de base - par rapport à une prévision initiale de 8%. Le spread final de l'opération est le plus bas dans le paysage italien pour ce type d'instrument depuis début 2023, grâce à une demande globale d'environ sept fois l'offre et à la qualité du crédit.

BNP Paribas SA et UniCredit Spa ont agi en tant que coordinateur global et BNP Paribas, Morgan Stanley & Co. Ltd, UBS Europe SE et UniCredit Bank ont agi en tant que teneurs de livre et chefs de file conjoints.

L'action de FinecoBank a clôturé lundi en hausse de 0,7 % à 12,94 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.