(Alliance News) - Iervolino and Lady Bacardi Entertainment Spa a annoncé lundi qu'elle avait obtenu la redéfinition des paramètres des engagements financiers d'UniCredit Spa et de Cassa Depositi e Prestiti Spa pour l'obligation panier de 10,0 millions d'euros.

En détail, les nouveaux ratios prévoient un rapport entre la situation financière nette et les capitaux propres inférieur à 0,50 pour 2023 et 0,45 pour les années suivantes ; un rapport entre l'Ebit et les intérêts supérieur à 1,5 pour 2023 et 2,5 pour les années suivantes ; et un rapport entre le NFP et l'Ebit inférieur à 6,5 pour 2023 et 3,5 pour les années suivantes.

Il s'agit des mêmes ratios que ceux convenus avec Intesa Sanpaolo pour l'obligation à panier de 8,0 millions d'EUR.

L'action ILBE a clôturé lundi en hausse de 0,3 % à 0,80 EUR par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

