(Alliance News) - Les marchés boursiers européens ont ouvert en hausse lundi, les investisseurs attendant un certain nombre de données européennes attendues dans la matinée, y compris le climat économique de la zone euro.

Les décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale, de la Banque du Japon et de la Banque d'Angleterre seront également prises cette semaine, tandis que les investisseurs continuent de surveiller l'évolution du conflit au Moyen-Orient.

En conséquence, le FTSE Mib a ouvert en hausse de 0,6 pour cent à 27 461,45, le Mid-Cap a gagné 0,7 pour cent à 37 873,01, le Small-Cap a grimpé de 0,4 pour cent à 24 082,63, et l'Italie Growth était dans le vert de 0,1 pour cent à 7 603,56.

Le FTSE 100 de Londres a ouvert en hausse de 1,0 %, le CAC 40 de Paris a augmenté de 0,7 %, tout comme le DAX 40 de Francfort.

Sur la liste principale de Piazza Affari, UniCredit a ouvert en baisse et a terminé en queue de peloton avec moins 0,4 %. Lundi, elle a annoncé le début de la première tranche du rachat d'actions 2023 approuvé par l'assemblée des actionnaires le 27 octobre, pour un montant maximum de 2,5 milliards d'euros et pour un nombre d'actions ne dépassant pas 160 millions.

La première tranche devrait être achevée, à titre indicatif, d'ici mars 2024.

Il n'y a qu'un seul autre titre baissier, FinecoBank, qui a cédé 0,2 %.

Prysmian est en tête, en hausse de 2,2%, suivi par Saipem, en hausse de 1,7% et Mediobanca, en hausse de 1,4% après avoir annoncé que l'assemblée générale des actionnaires, qui s'est réunie samedi, a approuvé la distribution d'un dividende brut de 0,85 EUR par action à chaque action éligible, payable à partir du 22 novembre avec date d'enregistrement le 21 novembre et date de détachement du dividende le 39 novembre 20.

Telecom Italia a ouvert en hausse de 0,8 %. Samedi a confirmé, à la demande de la Consob, qu'elle avait reçu vendredi une communication de Merlyn Advisor LTD et RN Capital Partner, "qui avait déjà été largement diffusée lorsqu'elle a été envoyée à la société", selon la note, qui fait référence à une offre parallèle à celle de KKR.

La nouvelle offre a toutefois déjà été rejetée par le gouvernement. Selon Bloomberg, pour l'exécutif, "il n'y a pas de plan alternatif pour TIM".

Eni a progressé de 1,0 % après avoir clôturé en hausse de 0,2 %. Vendredi matin, le conseil d'administration a approuvé les résultats consolidés pour le troisième trimestre et les neuf mois, faisant état d'une forte baisse des bénéfices, mais annonçant une révision à la hausse des estimations de l'Ebit et du flux de trésorerie pour l'ensemble de l'année, ainsi qu'une accélération du programme de rachat d'actions.

Leonardo - en hausse de 1,3 pour cent - et Fincantieri - dans le vert de 0,6 pour cent sur le Mid - ont annoncé vendredi la signature d'un protocole d'accord dans le domaine de la plongée, dans le but de mettre en commun leur expertise et leurs capacités respectives dans le secteur.

Cette initiative s'inscrit également dans le cadre de la création imminente du Polo Nazionale della Subacquea, le centre italien qui renforcera la recherche et l'innovation dans l'environnement sous-marin, afin de le rendre plus sûr et de favoriser les opportunités industrielles et économiques.

En outre, Maire Tecnimont - dans le vert par 1,9 % - a déclaré des revenus de 3,08 milliards d'euros pour les neuf premiers mois de l'année, en hausse de 23 % par rapport aux 2,51 milliards d'euros de la même période de l'année précédente.

Au 30 septembre, le bénéfice net s'élevait à 88,6 millions d'euros, soit une hausse de 44 % par rapport aux 61,4 millions d'euros enregistrés l'année précédente.

En tête de liste, où les investisseurs haussiers prédominent, se trouve Piaggio & C. avec une hausse de 2,5 %, suivie par Banca Ifis, dans le vert avec 2,2 %.

Du côté des petites capitalisations, Seri Industrial a ouvert en hausse de 2,7% après avoir annoncé jeudi soir que le conseil d'administration avait revu certains chiffres pour les neuf premiers mois de l'année, qui ont clôturé avec des revenus de 127,3 millions d'euros, en baisse de 10% par rapport aux 140,7 millions d'euros de la même période de 2022.

Elica a baissé de 1,4%. Au cours des neuf premiers mois de l'année, la société a enregistré un bénéfice net normalisé de 11,7 millions d'euros, contre 17,1 millions d'euros au cours de la même période de l'année précédente, soit une baisse de 32%.

Au 30 septembre, le chiffre d'affaires s'élevait à 360,1 millions d'euros, contre 419,0 millions d'euros en 2022, soit une baisse de 14 %.

Olidata est au pair à 0,61 EUR par action après avoir annoncé vendredi que, en ce qui concerne l'appel d'offres RTI de Poste Italiane Spa, attribué à Sferanet, une société du groupe Olidata et agent à 51% sur les lots 1 et 2 d'une valeur de 9 millions d'euros, la durée du contrat sera de quatre ans.

Le projet vise à créer le plus grand réseau national d'espaces de coworking et d'événements de formation pour les citoyens, offrant des solutions innovantes et des opportunités de croissance dans tout le pays, selon l'entreprise.

Parmi les PME, Imprendiroma n'a pas encore de prix. La société a annoncé vendredi que le carnet de commandes précédemment annoncé - d'un montant de 165,3 millions d'euros - à exécuter au cours de la période de deux ans 2022-2023 sera achevé d'ici le premier trimestre 2024.

Au 30 septembre, la valeur des commandes contractées à exécuter au cours de l'exercice 2024 s'élevait à 35,1 millions d'euros concernant des projets résidentiels, publics et privés, ainsi que des projets artistiques avec le Saint-Siège, plus un portefeuille de propositions de projets supplémentaires s'ajoutant aux initiatives déjà contractées d'une valeur de 69,5 millions d'euros.

Esautomotion a également démarré lentement, déclarant vendredi des revenus de 27,6 millions d'euros pour les neuf premiers mois, contre 25,3 millions d'euros pour la même période de l'année précédente.

Le groupe SolidWorld a cédé 0,3 %. Vendredi, il a dévoilé en première mondiale - au centre technologique BIO3DModel et Bio3DPrinting - "Electrospider", la première bioprinter 3D capable de reproduire des tissus cellulaires humains.

En Asie, le Nikkei a clôturé dans le rouge de 1,0 % à 30 696,96, le Hang Seng était juste en dessous du pair à 17 399,00 et le Shanghai Composite a clôturé dans le vert de 0,1 % à 3 021,55.

À New York, le Dow Jones a clôturé vendredi dans le rouge de 1,1 % à 32 417,59, le Nasdaq a progressé de 0,4 % à 12 643,01 et le S&P 500 a cédé 0,5 % à 4 117,37.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0551 USD contre 1,0579 USD à la clôture des marchés européens vendredi, tandis que la livre valait 1,2096 USD contre 1,2144 USD vendredi.

Parmi les matières premières, le pétrole Brent valait 89,32 USD le baril contre 88,42 USD le baril à la clôture de vendredi. L'or, quant à lui, se négocie à 1 993,31 USD l'once contre 1 981,79 USD l'once vendredi soir.

Le calendrier économique de lundi comprend la confiance des consommateurs de la zone euro à 1100 CET, une heure après les données du produit intérieur brut de l'Allemagne.

Dans l'après-midi, les ventes aux enchères de T-Note à trois et six mois se tiendront à 1730 CET.

Parmi les entreprises de la Piazza Affari, les yeux seront tournés vers les résultats d'Amplifon, Franchi Umberto Marmi, GEL, Lottomatica, Piaggio & C. et Technogym.

