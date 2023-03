L'effondrement de la SVB entraîne une baisse globale des actions bancaires

Les actions de SVB, qui exerce ses activités sous le nom de Silicon Valley Bank, ont été suspendues vendredi après avoir chuté de 66 % dans les premiers échanges sur le marché. La déroute, qui a commencé jeudi, a suscité des inquiétudes quant aux risques cachés dans le secteur bancaire et à sa vulnérabilité face à l'augmentation du coût de l'argent.

L'indice S&P 500 des banques a baissé de 0,63 % vendredi, après un recul de 6,6 % jeudi, tandis que l'indice KBW des banques régionales a perdu 2,3 %. L'indice bancaire européen STOXX a chuté de près de 5 %, se dirigeant vers sa plus forte baisse en pourcentage sur une journée depuis juin 2022.

COMMENTAIRES :

ERIKA NAJARIAN, ANALYSTE BANCAIRE, UBS SECURITIES, NEW YORK

"La réaction instinctive du secteur est compréhensible, mais probablement exagérée. Alors que la part du lion des investisseurs a apprécié le caractère unique de la situation de SIVB, les préoccupations des investisseurs concernant les sorties de dépôts et le changement de panorama sont encore accrues . Si les investisseurs sont préoccupés par les flux de dépôts, pourquoi punir les actions qui ont des dépôts de chèques de détail collants et opérationnels ?

À une époque où le financement et la liquidité sont une préoccupation majeure, nous pensons que les centres monétaires, en particulier JPMorgan Chase & Co, sont le meilleur endroit pour se "cacher". Et la baisse de plus de 6 % de l'action de Bank of America semble trop importante pour l'institution qui possède l'une des bases de dépôts de détail les meilleures et les plus solides du secteur bancaire. Le financement de Wells Fargo devrait avoir le moins d'impact, compte tenu de la capitalisation de ses actifs. Et la baisse de 7 % de US Bancorp est déconcertante, étant donné la gestion très prudente de son bilan."