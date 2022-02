La société italienne Fineco affiche un bénéfice record

La banque cotée à Milan, qui est déjà présente au Royaume-Uni et prévoit de commencer à proposer des services financiers en Allemagne d'ici fin 2022, est l'une des principales banques fintech d'Europe avec 1,4 million de clients, proposant des services de trading et d'investissement.

La banque a proposé un dividende de 0,39 euro par action.

"Les résultats ont été légèrement supérieurs aux attentes et les prévisions de revenus d'intérêts nets ont été revues à la hausse", a déclaré un trader basé à Milan.

FinecoBank a déclaré dans un diaporama qu'elle s'attendait à ce que le revenu financier net de 2022 - le revenu d'intérêt net et le bénéfice de la gestion de trésorerie - soit au moins égal à celui de 2021, où il était de 280 millions d'euros.

"À l'avenir, nous nous attendons à ce que notre revenu net d'intérêts bénéficie du nouveau scénario de taux d'intérêt à la fois grâce à la sensibilité du portefeuille existant et pour les réinvestissements", a déclaré la société.

Le directeur général Alessandro Foti a déclaré que l'objectif était d'augmenter les dividendes et qu'au lieu d'investir dans des fusions et acquisitions, la banque allouerait tout excédent de liquidités "de manière organique, par exemple pour augmenter les dépenses de marketing".

Foti a déclaré qu'il n'était pas inquiet des plans de numérisation des plus grands groupes bancaires italiens, Intesa Sanpaolo et Unicredit.

"Cela signifie qu'il n'y a plus de doutes que la numérisation est la bonne voie à suivre et que nous avons eu raison de la poursuivre", a-t-il déclaré lors d'un point de presse.

Dans le cadre d'un nouveau plan, Intesa Sanpaolo, huitième banque européenne en termes d'actifs, a déclaré qu'elle investirait 4,8 milliards d'euros (5,5 milliards de dollars) dans l'informatique afin de créer une banque numérique pour servir quatre millions de clients plus jeunes qui risquent d'être courtisés par des entreprises fintech.

"Le modèle économique des banques ne sera plus fondé sur la présence territoriale et la concurrence se déplacera vers la qualité et l'excellence des services", a déclaré Foti.

Il a ensuite déclaré que les entrées nettes en février "se portaient bien" alors que les marchés se normalisaient, après que les ventes nettes en janvier se sont élevées à 673 millions d'euros et que son revenu estimé de courtage a atteint 19 millions d'euros, contre 16 millions en décembre.

Les commissions nettes ont augmenté de 18,8% pour atteindre 450,8 millions d'euros en 2021, entraînant une hausse de 7,6% du bénéfice net.

Les actions de FinecoBank ont clôturé en hausse de 4,3 % à 15,90 euros. L'indice des valeurs vedettes de Milan était en hausse d'environ 2,7 %.

(1 $ = 0,8747 euros)