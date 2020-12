Unicredit accuse le coup sur la place de Milan, où son titre chute de 8,84 % à 7,88 euros. L’actuel directeur général, Jean-Pierre Mustier, est sur le départ. Cette décision découle de divergences stratégiques avec le conseil d’administration. "Au cours des derniers mois, il est apparu que la stratégie du plan Team 23 et ses principaux piliers ne correspondent plus à la réflexion actuelle du conseil", a déclaré le dirigeant. "J'ai donc décidé de me retirer du groupe à la fin de mon mandat en avril 2021, pour permettre au nouveau conseil d'administration d'élaborer une future stratégie".



Parmi les divergences en question, UBS cite une potentielle reprise de la banque Banca Monte dei Paschi di Siena (BMPS) par Unicredit. Une opération que le dirigeant ne voyait pas d'un bon œil, mais pour laquelle militerait le gouvernement italien.



Nommé à la tête d'Unicredit en juillet 2016, Jean-Pierre Mustier devrait quitter son poste en avril prochain ou jusqu'à ce qu'un successeur soit nommé, pour assurer une transition en douceur. Pour trouver la perle rare, le conseil d'administration mènera ses recherches à la fois en interne et en externe.



En première approche, UBS a réitéré son opinion Neutre et son objectif de cours de 8,80 euros sur le titre Unicredit.