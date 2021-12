"Nous ne devons pas laisser les banques (...) devenir plus nationales au lieu de devenir plus européennes", a déclaré Padoan au quotidien La Stampa.

"Il existe un scénario, pas nécessairement le plus probable, dans lequel il pourrait y avoir plus de concentration en Italie et moins d'opérations transfrontalières. Cela reviendrait à aller à l'encontre de l'Union bancaire européenne."