Les actions italiennes se négocient avec leur plus forte décote depuis 35 ans par rapport aux actions mondiales, les investisseurs s'inquiétant des perspectives budgétaires de l'une des économies les plus endettées d'Europe, même si certains estiment que les actions sont trop bon marché pour être ignorées.

Alors que les actions italiennes ont toujours été moins chères que leurs homologues mondiales, leur décote a atteint 50 %, soit l'écart le plus important depuis 1988, et s'est maintenue à ce niveau pendant quelques mois. Cet écart est deux fois plus important que l'écart moyen observé au cours des deux dernières décennies.

Oui, l'indice des valeurs vedettes de Milan a progressé cette année, car il est fortement axé sur les valeurs bancaires qui ont bénéficié de la plus forte hausse des taux d'intérêt jamais enregistrée dans la zone euro.

Mais les entreprises nationales de secteurs tels que la consommation et l'industrie ont souffert du vieillissement de la population, d'une dette supérieure à 100 % du PIB et de deux décennies de croissance économique quasi nulle, qui n'a été que brièvement interrompue par un rebond post-COVID.

De ce fait, les actions italiennes sont dans l'ensemble moins chères que les actions britanniques, qui se négocient avec une décote de 33 % par rapport à leurs homologues mondiales.

Le marché boursier italien "n'est pas particulièrement un secteur auquel je voudrais être exposé", a déclaré Chris Hiorns, responsable des actions européennes et multi-actifs chez EdenTree, citant les inquiétudes concernant les perspectives fiscales de l'Italie.

Les récentes réductions de la croissance économique et les augmentations des prévisions de déficit budgétaire ont ravivé les inquiétudes concernant le stress souverain potentiel, poussant la prime exigée par les investisseurs pour détenir des obligations italiennes à 10 ans par rapport à l'Allemagne, plus sûre, à plus de 200 points de base (pb) le mois dernier.

Cet écart s'est réduit mais reste vulnérable. Un test se profile vendredi lorsque Fitch réexaminera la note de crédit BBB de l'Italie et ses perspectives stables.

"Une modification des perspectives n'est pas à exclure, compte tenu de la baisse de la croissance, de l'augmentation des charges liées aux taux d'intérêt et de la détérioration de la situation budgétaire de l'Italie", a déclaré Barclays dans une note.

Goldman Sachs estime que chaque hausse de 10 points de base des écarts de taux souverains entraîne une baisse d'environ 2 % des actions des banques italiennes et de 1,5 % de l'indice FTSE MIB. Elle conseille d'éviter l'indice des valeurs vedettes après sa surperformance.

Les besoins de financement de l'Italie sont encore compliqués par ses difficultés à respecter les conditions fixées par la Commission européenne en échange de milliards d'euros de fonds de relance post-pandémie.

Les conflits en Ukraine et au Moyen-Orient menacent de provoquer une nouvelle flambée des prix de l'énergie et d'affaiblir la croissance.

Le nombre de parts en circulation de l'ETF iShares MSCI Italy de BlackRock a plus que diminué de moitié, passant de 18,9 millions en octobre 2021 à 8,6 millions. Son ETF MSCI Europe a vu le nombre de parts diminuer de moins de 10 % au cours de la même période.

DES "MULTIPLES RIDICULES"

Alors que les faibles perspectives économiques et l'endettement élevé de l'Italie laissent penser qu'une revalorisation significative des actions est peu probable dans un avenir proche, les investisseurs s'attendaient à une certaine récupération étant donné la forte décote de certaines parties du marché.

L'indice FTSE Italia Star, qui suit les entreprises dont la capitalisation boursière ne dépasse pas 1 milliard d'euros (1,07 milliard de dollars), a chuté de 10 % jusqu'à présent en 2023, après un plongeon de près de 30 % l'année dernière. À titre de comparaison, l'indice FTSE mid-cap a baissé de 5 % cette année.

Les petites actions italiennes ont été touchées par des flux sortants en raison de la fin d'un programme gouvernemental visant à promouvoir l'investissement dans les petites actions nationales, a déclaré Giuseppe Sersale, stratège et gestionnaire de portefeuille chez Anthilia à Milan.

"De nombreuses entreprises se négocient à des multiples ridicules. Une fenêtre de valeur s'ouvre sur les petites capitalisations, qu'il vaut la peine de saisir", a-t-il déclaré.

Andrea Scauri, gestionnaire de portefeuille senior chez le gestionnaire d'actifs Lemanik, a déclaré que la grande visibilité sur les bénéfices en raison des taux élevés et des bilans plus solides rendait les banques italiennes moins vulnérables à la peur de la dette qu'auparavant.

"Si l'écart se creuse, cela aura un impact à court terme", a-t-il déclaré.

M. Scauri possède des actions dans de plus petits prêteurs italiens tels que Banco BPM et Monte dei Paschi, dont les valorisations moins chères les rendent plus attrayants que les grandes banques, a-t-il déclaré.

Les actions de Banco BPM se négocient à environ 0,55 fois leur valeur comptable et celles de Monte dei Paschi à 0,39 fois, ce qui est beaucoup moins cher qu'UniCredit, le deuxième prêteur italien en termes de valeur de marché, qui se négocie à 0,66 fois, selon LSEG Datastream.

Les actions d'UniCredit ont augmenté de près de 80 % cette année et figurent parmi les actions bancaires les plus performantes de la zone euro.

Le gestionnaire de portefeuille de Fidelity International, Alberto Chiandetti, a déclaré qu'il recherchait des opportunités dans les secteurs industriels et de la consommation de l'indice FTSE Italia Star.

"Dans de nombreux cas, les valorisations ont déjà pris en compte le ralentissement économique et ne reflètent pas la valeur et la croissance que beaucoup de ces entreprises auront dans les années à venir", a-t-il ajouté.