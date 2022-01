Les actions d'UniCredit continuent de chuter en raison de l'intérêt porté à la société russe Otkritie.

Les actions d'UniCredit ont encore glissé mercredi après qu'une personne connaissant bien le dossier ait déclaré que la deuxième plus grande banque d'Italie faisait partie des prétendants potentiels https://www.reuters.com/article/otkritie-m-a-unicredit/italys-unicredit-among-suitors-for-russias-otkritie-bank-source-says-idUSKBN2JL1OI qui s'intéressent à la banque russe Otkritie.

Vers 0835 GMT, les actions d'UniCredit étaient en baisse de 1,9% par rapport à un indice bancaire italien stable. L'action a chuté de 1,1% mardi, à l'encontre d'un secteur en hausse.

La banque centrale russe, qui détient Otkritie à la suite d'un sauvetage en 2017, cherche à se défaire de sa participation soit par une vente, soit par une cotation en bourse.

Avec 45 milliards d'euros d'actifs, Otkritie est la septième banque de Russie et une fusion multiplierait par cinq les actifs pondérés en fonction des risques d'UniCredit dans le pays.

UniCredit est présent en Russie depuis 1989 par l'intermédiaire de l'AO UniCredit Bank, l'une des plus grandes banques commerciales du pays.

Malgré les rendements attrayants offerts par les créanciers russes, les analystes ont souligné les risques géopolitiques associés à une présence élargie à un moment où les tensions entre Washington et Moscou s'exacerbent au sujet de l'Ukraine.

Otkritie a doublé ses bénéfices de janvier à septembre 2021 avec un rendement des fonds propres (ROE) de 14,7 %, contre 6,1 % pour les banques de la zone euro au premier trimestre 2021.

En conséquence, les prêteurs russes tels que Sberbank se négocient à leur valeur comptable, tandis que de nombreux créanciers européens proposent une décote - offrant ainsi un bénéfice sur papier à un acquéreur.

"L'intérêt d'UniCredit pour l'expansion en Russie va à l'encontre de la tendance de ces dernières années, au cours desquelles les créanciers étrangers ont réduit leur présence locale en raison des sanctions occidentales et des risques de conformité (scandales de blanchiment d'argent) qui pèsent sur leurs activités", a déclaré Banca Akros.

Selon Jefferies, "il n'est pas clair dans quelle mesure toute diligence raisonnable est faite plus comme un devoir normal de la direction envers les actionnaires que comme une intention sérieuse spécifique de poursuivre une acquisition."

Le directeur général Andrea Orcel a déclaré en décembre, lors de la présentation d'un nouveau plan d'affaires, qu'UniCredit envisagerait des fusions et acquisitions dans les pays où il opère si cela contribuait à renforcer sa franchise et à atteindre ses objectifs de rendement.

"Bien que cela corresponde strictement à l'orientation déclarée d'UniCredit d'envisager des opportunités de consolidation 'sur le marché', la nouvelle sera probablement accueillie avec un certain scepticisme/une certaine prudence étant donné l'échelle de l'entreprise (les capitaux propres d'Otkritie s'élèvent à environ 6,5 milliards d'euros) et les implications potentielles pour le rendement du capital excédentaire ", a déclaré Jefferies. (Reportage de Valentina Za et Andrea Mandala ; édition de Mark Potter)