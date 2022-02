Les banques de la zone euro plongent, effaçant les gains de 2022 alors que la Russie envahit l'Ukraine

L'indice des banques de la zone euro s'apprêtait à connaître sa pire journée depuis le krach boursier COVID-19 de mars 2020, chutant jusqu'à 8,6% à 1240 GMT, effaçant tous ses gains de 2022.

Les banques italiennes, autrichiennes et françaises sont les plus exposées au monde à la Russie et sont depuis des semaines en état d'alerte, craignant que les gouvernements n'imposent des sanctions contre le pays.

L'indice des banques italiennes a chuté de plus de 9 %, UniCredit, exposée à la Russie, menant les pertes en Italie avec une chute de 11,4 %.

Parmi les autres banques européennes exposées à la Russie, citons l'autrichienne Raiffeisen, la française Société Générale et la néerlandaise ING.

Leurs actions ont chuté de 8 à 20 % jeudi.

Les dirigeants de l'Union européenne vont imposer de nouvelles sanctions à la Russie, en gelant ses avoirs, en bloquant l'accès de ses banques aux marchés financiers européens et en ciblant les "intérêts du Kremlin" en raison de son "attaque barbare" contre l'Ukraine, ont déclaré jeudi de hauts responsables.