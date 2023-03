Les banques sont entraînées dans la déroute mondiale alors que la crise du SVB effraie les investisseurs

La déroute brutale de l'action du créancier s'est propagée à d'autres banques américaines et européennes, l'épisode ayant semé l'inquiétude quant aux risques cachés dans le secteur et à sa vulnérabilité face à la hausse du coût de l'argent.

L'indice S&P 500 des banques a baissé de 6,6 % jeudi et devait ouvrir à nouveau à la baisse vendredi.

L'indice bancaire européen STOXX a chuté de plus de 4 %, s'apprêtant à connaître sa plus forte baisse en une journée depuis le début du mois de juin, avec des baisses pour la plupart des grands créanciers, y compris HSBC, en baisse de 4,5 %, et Deutsche Bank, en baisse de 7,9 %.

La crise de SVG alimente les inquiétudes croissantes des investisseurs quant à la vulnérabilité des banques face à la hausse du coût de l'argent.

Dans une démarche inhabituelle, Commerzbank, l'une des plus grandes banques allemandes, a publié une déclaration minimisant toute menace de la part de SVB, déclarant qu'elle ne voyait pas de "risque correspondant pour nous".

La banque se concentre sur les entreprises allemandes orientées vers l'exportation et est en partie détenue par le gouvernement allemand après avoir été renflouée pendant la crise financière il y a plus de dix ans.

Elle a déclaré que les dépôts de ses clients étaient stables, qu'elle disposait de liquidités solides et que le risque de taux d'intérêt de ses obligations était "couvert et donc largement immunisé contre les fluctuations des taux d'intérêt".

SVB, l'un des principaux partenaires bancaires du secteur technologique américain, a été contraint de lever de nouveaux capitaux après avoir vendu un paquet d'obligations à perte pour répondre aux demandes de liquidités des déposants.

"La réaction spontanée du marché à cet événement à risque semble exagérée. Mais l'augmentation des coûts des dépôts et les éventuels retraits de dépôts sont susceptibles de peser sur les bénéfices du secteur", a écrit Mark Haefele, directeur des investissements chez UBS Global Wealth Management, dans une note.

Graphique : Performance de l'action SVB depuis le début du mois https://www.reuters.com/graphics/SVB%20FINANCIAL%20GROUP-STOCK%20OFFERING/znvnbxrnrvl/chart.png

L'action SVB s'est effondrée à 35,60 dollars avant l'ouverture de la séance, lorsque les transactions ont été interrompues.

Ses actions avaient déjà chuté de 60 % jeudi, leur pire journée, après avoir dévoilé des plans visant à lever plus de 2 milliards de dollars auprès d'investisseurs.

Graphique : Les banques européennes malmenées https://www.reuters.com/graphics/EUROPE-BANKS/myvmoaejrvr/chart.png

"Le marché considère cela comme un risque potentiel de contagion", a déclaré Antoine Bouvet, stratège principal en matière de taux chez ING à Londres.

"Il me semble logique que la faible probabilité d'une crise du système bancaire américain s'accompagne d'une faible probabilité de contagion à l'Europe", a-t-il ajouté.

LE PROBLÈME DE L'EFFET DE LEVIER

Les problèmes de la SVB soulignent les risques que la fin de l'argent facile fait peser sur les banques. Les banques investissent généralement beaucoup dans les obligations d'État, en particulier celles de leur pays d'origine. La hausse des taux d'intérêt a entraîné une chute des obligations, exposant les banques à des pertes potentielles sur les titres qu'elles détiennent.

John Cronin, analyste chez Goodbody, a déclaré que les investisseurs s'inquiétaient de la baisse de la valeur des investissements des banques et de l'impact que cela pourrait avoir sur le capital qui sous-tend leur activité, ainsi que du fait que les épargnants changent de banque à la recherche d'une meilleure offre.

Proposer des dépôts plus élevés pour attirer les clients pourrait également réduire les bénéfices des banques.

L'année dernière, les coûts d'emprunt mondiaux ont augmenté au rythme le plus rapide depuis des décennies, la Réserve fédérale ayant relevé les taux américains de 450 points de base, alors qu'ils étaient proches de zéro, tandis que la Banque centrale européenne a relevé ceux de la zone euro de 300 points de base.

D'autres régions d'Europe et de nombreuses économies en développement ont fait encore plus. Certains craignent toutefois que l'inflation des prix reste élevée, ce qui entraînerait de nouvelles hausses de taux.

Neil Wilson, analyste en chef de Markets.com, a déclaré que l'épisode de la SVB pourrait être la "goutte d'eau qui fait déborder le vase" pour les banques, après les inquiétudes suscitées par des taux d'intérêt toujours plus élevés et la fragilité de l'économie américaine.

"C'est l'effet de levier dans le système qui pose problème", a déclaré James Athey, directeur des investissements chez Abrdn. "La politique monétaire est trop facile depuis trop longtemps.

Graphique : La course à la hausse des taux https://www.reuters.com/graphics/GLOBAL-MARKETS/klvygnlbyvg/chart.png