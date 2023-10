(Alliance News) - A la mi-journée lundi, un ton baissier prévalait sur les principales places boursières européennes, avec toutefois des indices proches de la parité, reflétant un sentiment de prudence, les opérateurs digérant les nouveaux résultats des entreprises sur les différents marchés et une hausse des rendements obligataires, dans l'attente de la décision de politique monétaire de la Banque centrale européenne prévue pour jeudi.

Les tensions restent vives au Moyen-Orient, avec les bombardements incessants d'Israël sur Gaza, tandis que le Royaume-Uni et les États-Unis renforcent leur présence dans la région pour éviter une dangereuse escalade du conflit.

Le FTSE Mib a donc cédé 0,2 % à 27 317,81, le Mid-Cap était dans le rouge de 0,5 % à 37 954,02, le Small-Cap était dans le rouge de 0,8 % à 24 332,77, et l'Italie Growth a chuté de 0,4 % à 7 755,10.

Le FTSE 100 de Londres a cédé 0,6 %, le CAC 40 de Paris était dans le rouge de 0,1 % et le DAX 40 de Francfort a chuté de 0,5 %.

Sur la liste principale de Piazza Affari, UniCredit - dans le vert de 1,7% - et Alpha Services and Holdings SA ont annoncé lundi qu'ils avaient signé une feuille de termes contraignante pour la création d'un partenariat stratégique en Roumanie et en Grèce.

En Roumanie, les parties se sont mises d'accord sur des conditions économiques clés pour procéder à la fusion d'UniCredit Romania avec Alpha Bank Romania SA, ce qui créera la troisième banque en termes d'actifs totaux sur le marché local, avec une part de marché globale de 12 % en termes d'actifs totaux.

En Grèce, par ailleurs, les entreprises ont convenu de la création d'un cadre contractuel pour la mise en œuvre d'un partenariat commercial visant à distribuer les produits de gestion d'actifs et les produits en unités de compte d'UniCredit aux 3,5 millions de clients d'Alpha Bank, ainsi que de la création d'une coentreprise dans le domaine des produits d'assurance et d'investissement dans les retraites, UniCredit devenant actionnaire d'AlphaLife à hauteur de 51 %.

Le podium, avec UniCredit, est occupé par Tenaris et BPER Banca, qui ont progressé de 1,6 % et 2,7 %.

Eni - dans le rouge de 0,1% - a annoncé lundi avoir signé un contrat à long terme avec QatarEnergy LNG NFE, la joint-venture entre Eni et QatarEnergy pour le développement du projet North Field East au Qatar, pour la fourniture de jusqu'à 1,5 milliard de mètres cubes par an de GNL.

Les volumes disponibles seront livrés au terminal de regazéification "FSRU Italia" actuellement situé à Piombino, les livraisons devant commencer en 2026 pour une durée de 27 ans.

Telecom Italia est resté dans la zone baissière et a perdu 2,3 %. La société a annoncé dimanche que le conseil d'administration se réunira le 3 novembre "pour examiner l'offre contraignante sur NetCo et l'offre non contraignante sur Sparkle, reçues de Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. le 16 octobre dernier, ainsi que pour examiner la question de savoir quel est l'organe compétent pour prendre une décision en la matière".

Une réunion informelle du conseil d'administration se tiendra le 4 novembre pour continuer à interroger la direction et les consultants, précise la société, et le conseil "se réunira à nouveau formellement le 5 novembre pour délibérer".

Sur le segment des cadets, Maire Tecnimont - dans le vert par 1,0% - a annoncé lundi qu'elle avait obtenu de nouveaux contrats d'une valeur totale d'environ 60 millions de dollars dans l'unité d'affaires Sustainable Technology Solutions.

En particulier, a indiqué la société dans une note, STS a obtenu des contrats de licence et de fourniture d'équipement pour une usine d'urée "Ultra Low Energy" en Chine, pour le client Shandong Lianmeng Chemical Company.

Banca Ifis - dans le rouge de 1,1% - a annoncé jeudi que le conseil d'administration avait nommé Antonella Malinconico comme nouveau président du comité de contrôle et de risque.

Beatrice Colleoni dirigera le comité des rémunérations, tandis que Roberta Gobbi remplacera Monica Regazzi, démissionnaire, en tant que membre du comité des nominations, dont elle sera également présidente.

Le conseil d'administration d'Alerion Clean Power - dans le rouge de 0,2% - a décidé vendredi de signer deux contrats préliminaires pour l'achat de 100% du capital social de deux sociétés possédant deux projets éoliens autorisés. Le vendeur est Fri-el Spa, une filiale à 100 % de Fri-el Green Power Spa. L'investissement prévu pour la construction des centrales éoliennes s'élèvera à environ 100 millions d'euros et la mise en service des deux centrales est prévue pour le premier semestre 2025.

Le conseil d'administration d'Alerion a également décidé d'acquérir 100 % du capital social de Fri-el Solar Srl, une filiale à 100 % de Fri-el Spa, qui détient un portefeuille de projets de développement photovoltaïque en Italie.

Brunello Cucinelli a progressé de 0,8 % après avoir clôturé en hausse de 4,8 % grâce à des résultats solides. La société a déclaré jeudi que les revenus pour les neuf premiers mois ont augmenté de 28% en glissement annuel à 818,4 millions d'euros contre 642,0 millions d'euros au cours de la même période l'année dernière. En Italie, les revenus ont augmenté de 78,0 millions d'euros à 97,2 millions d'euros, en Europe - hors Italie - ils ont augmenté de 184,2 millions d'euros à 217,9 millions d'euros, dans les Amériques ils ont augmenté de 233,9 millions d'euros à 284,7 millions d'euros et en Asie ils ont augmenté de 146,0 millions d'euros à 218,6 millions d'euros.

Salvatore Ferragamo est resté en baisse de 0,9 % à 11,70 euros par action. La société de produits de luxe a annoncé des revenus en baisse de 8,3 % en glissement annuel pour les neuf mois, à 844 millions d'euros, en partie à cause d'un déclin dans les canaux de vente au détail et en gros, avec des ventes en baisse de 10 % et 17 %, respectivement.

Sur le plan géographique, les ventes ont chuté de 16 % en Asie-Pacifique, de 3,1 % dans la région EMEA, de 20 % en Amérique du Nord et de 3,1 % en Amérique centrale et du Sud.

Dans le secteur des petites capitalisations, Bastogi reste en tête avec 8,8 %, suivi par algoWatt, en hausse de 4,7 %.

Esprinet - dans le rouge de 0,6% - a annoncé jeudi qu'il distribuerait Garanteasy en Italie, un service en nuage construit autour des besoins des consommateurs, qui facilite la gestion de tout type de garantie sur les biens de consommation en connectant tous les acteurs de l'écosystème de la garantie : magasins, commerce électronique, fabricants, compagnies d'assurance, centres de service et systèmes de paiement.

Parmi les PME, Growens - dans le rouge de 0,1 % - a annoncé lundi qu'elle avait finalisé la vente de 100 % du capital social de sa filiale néerlandaise Datatrics BV à Squeezely BV, une société appartenant au groupe Spotler, un opérateur d'automatisation du marketing de premier plan aux Pays-Bas et au Royaume-Uni.

Le prix final payé par l'acheteur pour la vente des actifs de Datatrics s'est élevé à 1,6 million d'euros.

ALA a cédé 4,0 % après avoir annoncé lundi qu'elle avait acquis 40 % supplémentaires de la société ALA Germany GmbH, basée à Hambourg, ce qui lui confère 100 % de son capital social. Ces 40 % ont été acquis au prix de 450 000 euros, payés au vendeur à partir du produit de l'introduction en bourse. L'investissement total pour la participation de 100 % dans ALA Germany s'élève à 750 000 euros.

Emma Villas - en hausse de 8,3 % - a annoncé lundi qu'elle avait réalisé une saison estivale record. Au 17 octobre, selon les données de gestion recueillies par l'Observatoire Emma Villas, il y avait 5 930 réservations en Italie, dépassant de 4,2 % le nombre total de réservations enregistrées pour toute l'année 2022, " un chiffre destiné à s'améliorer encore en vue des vacances de décembre, où les réservations de fin d'année sont traditionnellement concentrées ", lit-on dans la note de l'entreprise.

Clabo a chuté de 1,6 pour cent après avoir déclaré vendredi que les ventes nettes pour les neuf premiers mois de l'année ont augmenté de 22 pour cent en glissement annuel pour atteindre 47,8 millions d'euros, contre 39,3 millions d'euros au cours de la même période l'année dernière.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 8,6 %, passant de 44,9 millions d'euros à 48,7 millions d'euros, et l'excédent brut d'exploitation a augmenté de 40 %, passant de 4,9 millions d'euros à 6,9 millions d'euros, soit une marge de 14,1 %, contre 10,9 % l'année précédente.

En Asie, Hong Kong étant fermé pour le Chung Yeung Day, le Nikkei a clôturé en baisse de 0,8 % à 31 008,50 et le Shanghai Composite a cédé 1,5 % à 2 939,29.

À New York, le Dow Jones a clôturé en baisse de 0,9 % à 33 127,28, le Nasdaq a chuté de 1,6 % à 12 983,81 et le S&P 500 a terminé en baisse de 1,3 % à 4 224,16.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0612 USD contre 1,0591 USD à la clôture des marchés européens vendredi, tandis que la livre sterling valait 1,2168 USD contre 1,2148 USD la nuit dernière.

Parmi les matières premières, le baril de Brent valait 92,20 USD contre 93,20 USD à la clôture de vendredi. L'or, quant à lui, s'échange à 1 980,87 USD l'once contre 1 985,81 USD l'once vendredi soir.

Le calendrier macroéconomique de lundi est assez pauvre en événements, avec la confiance des consommateurs de la zone euro attendue à 1600 CEST et les adjudications d'obligations d'État françaises et américaines qui se tiendront à 1455 CEST et 1730 CEST, respectivement.

