Les rendements obligataires de la zone euro se sont maintenus près des sommets atteints la semaine dernière, alors que les données américaines résistantes ont renforcé les craintes que les taux d'intérêt devraient rester élevés plus longtemps, l'attention se tournant déjà vers les données américaines sur les prix à la consommation de mercredi.

Le rendement des obligations d'État allemandes à 10 ans, l'indice de référence de la zone euro, était en hausse de 1,5 point de base (pb) à 2,65 %. Il a augmenté de 24 points de base la semaine dernière, atteignant son plus haut niveau depuis le début de la crise bancaire le 9 mars à 2,677%.

Le rendement à deux ans de l'Allemagne, le plus sensible aux changements de politique de taux d'intérêt, a augmenté de 0,5 point de base à 3,314 % après avoir atteint son plus haut niveau depuis octobre 2008 la semaine dernière à 3,393 %.

Selon Jens Peter Sørensen, analyste en chef à la Danske Bank, la résistance de l'économie et les commentaires des décideurs politiques ont poussé les rendements à la hausse au cours de la semaine dernière.

"Le principal moteur a été les commentaires hawkish qui indiquent que les hausses de taux ne sont pas terminées", a déclaré M. Sørensen.

"Les données économiques, en général, ont été meilleures que prévu", a ajouté M. Sørensen, citant le rapport de vendredi sur le marché du travail américain.

Les données sur l'emploi américain publiées vendredi ont montré un marché du travail toujours tendu, avec une baisse du taux de chômage et une augmentation plus forte que prévu des salaires, même si la croissance de la masse salariale a ralenti pour atteindre son niveau le plus bas en deux ans et demi.

Sebastian Grupp, analyste chez DZ Bank, a déclaré que les données américaines solides ont dicté l'action du marché la semaine dernière.

"Contrairement aux semaines précédentes, cela n'a pas fait augmenter les attentes de hausse des taux, mais a plutôt tempéré le pessimisme quant à la résistance de l'économie", a déclaré Sebastian Grupp de DZ Bank.

"En conséquence, les rendements se sont principalement déplacés vers le haut à long terme. La courbe de rendement fortement inversée s'est donc considérablement pentifiée."

Après avoir atténué son inversion la semaine dernière, la courbe des taux allemands, mesurée par l'écart entre les taux à 10 et à 2 ans, est restée stable autour de 67 points de base négatifs, après avoir terminé la semaine dernière plus pentue pour la première fois depuis le mois de mai.

Lundi dernier, l'inversion de la courbe était la plus forte depuis 1992, avec un écart négatif de 91 points de base.

La courbe de rendement s'inverse lorsque les obligations à court terme sont plus rémunératrices que les obligations à long terme, ce qui signifie que les investisseurs s'attendent à une hausse des taux d'intérêt à court terme, mais qu'ils pensent que l'augmentation des coûts d'emprunt finira par nuire à l'économie.

Les prix du marché pour le taux de dépôt de la Banque centrale européenne sont restés stables, avec des contrats à terme sur le taux à court terme de l'euro de la BCE pour décembre 2024 (ESTR) à 3,93 %, ce qui implique que le marché s'attend à ce que le taux de dépôt soit d'environ 4 % d'ici la fin de l'année prochaine. Le taux est actuellement de 3,5 %.

Dimanche, Mario Centeno, responsable de la politique monétaire de la BCE, a déclaré à Bloomberg TV qu'il voyait un ralentissement de l'inflation et que les prix de base suivraient.

L'attention du marché se tourne à présent vers les données sur les prix à la consommation aux États-Unis, publiées mercredi, pour obtenir des indications sur la trajectoire de la politique monétaire.

"La direction à prendre au cours des prochaines semaines pourrait être déterminée par l'IPC (indice des prix à la consommation) américain", a déclaré Jim Reid de la Deutsche Bank, qui a ajouté qu'il faudrait "quelque chose de remarquable" ailleurs pour que ce ne soit pas l'événement le plus important de la semaine.

Sur le front de l'offre cette semaine, UniCredit note que l'Italie, l'Allemagne, le Portugal et les Pays-Bas devraient tous se présenter sur le marché pour une émission totale de 22 milliards d'euros, soit légèrement plus que l'offre de 21 milliards d'euros de la semaine dernière.

"L'offre nette sera à nouveau positive en raison de l'absence de remboursements et de coupons négligeables", a déclaré Francesco Maria Di Bella, stratège d'UniCredit pour les titres à revenu fixe. (Rapport de Samuel Indyk ; Rédaction d'Alex Richardson)