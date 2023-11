(Alliance News) - Les principaux marchés boursiers européens ont continué à évoluer dans une tendance baissière mercredi, le MIB suivant les baisses et plaçant la barre à 28 200 points. Les salles de marché attendent le discours de Jerome Powell - chef de la Réserve fédérale américaine - qui pourrait fournir de nouveaux "indices" pour les taux d'intérêt.

Parmi les données macroéconomiques, le taux d'inflation des prix à la consommation en Allemagne - la plus grande économie d'Europe - a été confirmé à 3,8 pour cent en glissement annuel en octobre, en forte baisse par rapport aux 4,5 pour cent du mois précédent, selon les données de mercredi de l'Office fédéral des statistiques.

Sur le plan national, les ventes au détail en Italie ont baissé de 0,3 % en septembre, après une baisse de 0,4 % en août, a rapporté l'Istat mercredi matin. Les ventes ont baissé en volume de 0,6%. Sur une base tendancielle, les ventes au détail ont augmenté de 1,3% en septembre contre 2,4% en août 2022. Les ventes ont baissé en volume de 4,4%.

En conséquence, le FTSE Mib a baissé de 0,2% à 28 332,31.

En Europe, le FTSE 100 de Londres a baissé de 0,2 %, tout comme le CAC 40 à Paris, tandis que le DAX 40 de Francfort a baissé de 0,3 %.

Parmi les plus petites cotations, le Mid-Cap est dans le vert de 0,1 pour cent à 40 040,92, le Small-Cap est dans le rouge de 0,2 pour cent à 25 099,60, et l'Italie Growth est dans le rouge fractionnaire à 7 636,90.

Sur la liste principale de la Bourse italienne, Recordati a baissé après un bon départ, affichant une baisse de 0,8 %. La société a déclaré mardi que le groupe a enregistré des résultats meilleurs que prévu pour les neuf premiers mois et, par conséquent, s'attend à dépasser ses objectifs de revenus et de bénéfices pour 2025 fixés en février. Au 30 septembre, le groupe a déclaré un bénéfice net de 304,5 millions d'euros, en hausse de 26 % par rapport aux 241,5 millions d'euros enregistrés au cours de la même période en 2022. Le bénéfice net ajusté s'élève à 406,6 millions d'euros, contre 355,9 millions d'euros pour les neuf premiers mois de 2022.

La vente prévaut également sur Banca Generali, qui recule de 0,7% et ramène le cours dans la zone des 31,14 euros.

Banca Monte Paschi Siena - en baisse de 1,5% - a déclaré mercredi avoir renoué avec la croissance au cours des neuf premiers mois de l'année, affichant un bénéfice net de 929 millions d'euros, contre une perte de 334 millions d'euros sur la même période de 2022. Au troisième trimestre, le bénéfice s'est élevé à 310 millions d'euros.

UniCredit - avec une participation de 1,2 pour cent - a émis mardi une obligation verte privilégiée de premier rang d'un montant de 750 millions d'euros, avec une échéance de six ans et trois mois et la possibilité d'un remboursement anticipé après cinq ans et trois mois, à l'intention des investisseurs institutionnels. Cette émission fait suite à un processus de constitution d'un livre d'ordres qui a suscité une demande de plus de 2 milliards d'EUR de la part de plus de 150 investisseurs dans le monde.

Le conseil d'administration de Banco BPM - dans le rouge de 2,1 pour cent - a approuvé mardi le bilan et le compte de résultat au 30 septembre, une période qui s'est terminée avec un bénéfice net positif de 943,4 millions d'euros, contre 487,4 millions d'euros pour la période correspondante de 2022.

Parmi les minorités haussières de la liste, FinecoBank progresse bien, avec une hausse de 1,4 pour cent. La banque a déclaré mardi que le bénéfice net avait doublé pour atteindre 454,2 millions d'euros au cours des neuf premiers mois de l'année, contre 302,7 millions d'euros au cours de la même période de l'année précédente.

Au 30 septembre, le chiffre d'affaires s'élevait à 916,7 millions d'euros, soit une hausse de 34 % par rapport aux 684,1 millions d'euros enregistrés en 2022.

Sur le segment des cadets, Technoprobe a confirmé son bon départ, progressant de 4,2% à 7,66 euros par action, après 1,0% à la veille de la réunion.

Eurogroup Laminations, de son côté, a progressé de 2,5%, entamant sa troisième séance de hausse.

Salcef Group, d'autre part, avance de 1,3% à 23,20 euros par action, en hausse de 0,4% la veille.

Credito Emiliano, d'autre part, est en baisse de 3,4 %, après deux séances clôturées dans le vert.

Le conseil d'administration de la Banca Popolare di Sondrio - en baisse de 1,3 % - a approuvé mardi le rapport intermédiaire consolidé au 30 septembre, qui se solde par un bénéfice net consolidé de 348,6 millions d'euros, contre 151,3 millions d'euros pour la période de comparaison. Ce résultat provient d'un bénéfice brut consolidé de 507 millions d'euros, dont il faut déduire 158,4 millions d'euros d'impôts, ce qui correspond à un taux d'imposition de 31 %.

Zignago Vetro - en hausse de 0,8 % - a déclaré mardi avoir clôturé les neuf premiers mois avec des revenus en hausse de 18 % par rapport à l'année précédente, à 545,9 millions d'euros, contre 464,3 millions d'euros au cours de la même période l'an dernier. L'Ebitda a grimpé à 168,5 millions d'euros, contre 97,3 millions d'euros, et le bénéfice d'exploitation est passé de 51,9 millions d'euros à 116 millions d'euros.

Du côté des petites capitalisations, Softlab est en hausse de 7,8 % à 1,54 EUR par action, après les deux dernières séances de baisse.

Mondo TV, d'autre part, abandonne 8,8% après son gain de 8,0% à la veille de la négociation.

Le conseil d'administration de Banca Profilo - en baisse de 1,5% - a approuvé mercredi le rapport intermédiaire consolidé sur les opérations au 30 septembre, une période qui s'est terminée avec un bénéfice net de 10,6 millions d'euros, en hausse de 2,2 millions d'euros par rapport au résultat de la même période de l'année dernière, qui était de 8,4 millions d'euros.

Gabetti, pour sa part, est en hausse de 2,5 % après avoir chuté de 3,9 % à la clôture du marché mardi.

PLC, d'autre part, est en hausse de 3,9 % avec un nouveau prix de 1,34 EUR.

Parmi les PME, Casta Diva progresse de plus de 11% à 1,27 EUR par action, se dirigeant vers sa troisième séance de clôture parmi les haussières. Mardi, Casta Diva a annoncé qu'elle avait signé un accord d'achat d'actions pour acquérir une participation de 100 % dans Akita Srl - la société mère détenue à 100 % par Akita Off Srl - l'une des plus importantes sociétés de production publicitaire en Italie.

GEL, d'autre part, a augmenté de 3,3 pour cent pour atteindre 1,26 EUR par action, après quatre séances qui se sont terminées à la baisse.

Doxee, pour sa part, a chuté de 4,7 %, actualisant son plus bas niveau sur 52 semaines à 3,68 euros par action.

Gibus a également chuté de 2,9 pour cent, après un vert de 2,4 pour cent la veille de la séance.

À New York, le Dow Jones a progressé de 0,2 %, le S&P de 0,3 % et le Nasdaq de 0,9 % au cours de la nuit en Europe.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0682 USD contre 1,0688 USD à la clôture des marchés européens, tandis que la livre valait 1,2273 USD contre 1,2304 USD la nuit dernière.

Parmi les matières premières, le pétrole Brent valait 81,19 USD le baril contre 82,54 USD le baril à la clôture d'hier. L'or, quant à lui, se négocie à 1 962,04 USD l'once contre 1 965,78 USD l'once hier soir.

Sur le calendrier macroéconomique de mercredi, à 1300 CET vient le taux hypothécaire américain, à 1515 CET est un discours du président de la Réserve fédérale Powell, tandis qu'à 1630 CET sont les stocks de pétrole brut, l'inventaire Cusghing et le rapport de l'EIA.

