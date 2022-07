TAUX-Mario Draghi démissionne, les rendements italiens s'envolent

par Dhara Ranasinghe

LONDRES, 21 juillet (Reuters) - Les rendements des emprunts d'Etat italiens évoluent en nette hausse jeudi après la démission de Mario Draghi à la suite de l'éclatement de son gouvernement de coalition, alors que les marchés se préparent aux annonces de politique monétaire de la Banque centrale européenne.

Le président du Conseil italien, Mario Draghi, a remis sa démission au président Sergio Mattarella, a annoncé la présidence de la République italienne.

L'ex-président de la Banque centrale européenne (BCE), qui a vu sa coalition gouvernementale éclater mercredi après une semaine de remous, a été chargé par Sergio Mattarella de continuer à gérer les affaires courantes.

A 08h37 GMT sur le marché obligataire, le rendement des obligations souveraines italiennes à dix ans gagne plus de 22 points de base, à 3,694%, au plus haut depuis le 28 juin.

Très surveillé, l'écart de rendement entre le dix ans italien et le Bund allemand de même échéance - la référence en Europe - s'est creusé jusqu'à 224,50 points de base, un niveau qu'il n'avait pas atteint depuis la mi-juin.

"C'est un gros coup dur porté à la capacité de l'Italie à mettre en oeuvre des politiques et des réformes à court terme", a déclaré Lorenzo Codogno, responsable chez LC Macro Advisers. "Il y aura des retards et des perturbations avec des élections anticipées et très probablement pas d'adoption du budget d'ici la fin de l'année."

La Bourse de Milan recule de 2,68%, plombées par les banques, et l'euro réduit ses gains face au dollar.

"Une nouvelle flambée des rendements pourrait raviver les craintes du marché quant à une crise imminente de la dette italienne", ont déclaré les stratèges de Danske Bank dans une note.

Cependant, d'autres analystes ont déclaré que l'Italie était en meilleure posture pour surmonter cette dernière crise, le rendement du BTP à dix ans étant loin du niveau de 4% franchi en juin.

MAUVAIS TIMING

Le regain d'incertitude politique en Italie, troisième économie de la zone euro, intervient au moment où les coûts d'emprunt de l'Union européenne vont augmenter.

La BCE devrait en effet relever dans l'après-midi ses taux directeurs pour lutter contre une inflation record.

Le communiqué de presse de l'institution est attendu pour 12h15 GMT et la conférence de presse de Christine Lagarde à 12h45 GMT.

La banque centrale devrait également annoncer un nouvel outil visant à limiter un creusement excessif des écarts de rendements entre les dettes des pays de la zone euro.

Mais la crise italienne pourrait compliquer la mise en oeuvre de cet instrument anti-fragmentation.

"Le marché résiste plutôt bien pour l'instant", a déclaré Luca Cazzulani, stratège senior chez UniCredit, ajoutant que si "le message de la BCE sur l'outil anti-fragmentation est faible", alors l'écart entre les rendements obligataires italiens et allemands pourrait se creuser davantage. (Reportage Dhara Ranasinghe; avec Susan Mathew à Bangalore, Joice Alves et Saikat Chatterjee à London et Antonella Cinelli à Rome, version française Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)