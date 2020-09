UNICREDIT : Credit Suisse dégrade à Neutre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Credit Suisse a abaissé son opinion de Surperformance à Neutre sur Unicredit avec un objectif de cours inchangé à 9,5 euros. Le bureau d'études continue à considérer Unicredit comme une banque bien gérée, avec un bilan solide et une gestion disciplinée des coûts. Cependant, il entrevoit un potentiel relativement limité à court terme du consensus sur le résultat et la rémunération des actionnaires pour les exercices 2020 et 2021.