UNICREDIT : Oddo BHF remonte son objectif de cours

Le 08 mai 2024

Oddo BHF réitère son opinion 'neutre' sur UniCredit, mais remonte son objectif de cours de 36 à 38 euros, après une publication qui a de nouveau dépassé les attentes au premier trimestre et l'amène à relever ses estimations de 5% en moyenne sur 2024-26.



'La qualité des fondamentaux du groupe est déjà bien pricée au regard du parcours boursier sur un an et nous intégrons déjà les perspectives opérationnelles/bilancielles et de retour à l'actionnaire du groupe à moyen terme', estime l'analyste.



